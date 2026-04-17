تواصل محافظة جنوب سيناء رفع حالة الطوارئ القصوى، بعد تعرض مدينة سانت كاترين لموجة من الطقس السيئ مساء أمس، وتسقط أمطار غزيرة على عدد من الأودية التابعة لها، وأسفرت عن حدوث سيول شديدة القوة بأودية " شقيرا، السعال، الفرجة".

المحافظ يشكل لجنة لحصر الخسائر

ووجه اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بتشكيل لجنة لحصر الخسائر الناجمة عن السيول، وعرضها عليه لاتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة.

على جانب أخر أكدت وزارة الزراعة في بيان اليوم، على وضع كافة إمكانياتها لمساندة مواطني سيناء، وتوفير الحماية اللازمة لاستثماراتهم الزراعية في مواجهة الظواهر الطبيعية.

دعم فني ولوجستي لتجمع وادي سعال

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي لتجمع "وادي سعال" التابع لمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، وذلك عقب تعرض الوادي لموجة السيول أمس، وأسفرت عن تضرر أجزاء من الأراضي الزراعية.

كما وجه الوزير بمتابعة الموقف على مدار الساعة، مع تكليف كافة قطاعات الوزارة المعنية بالتدخل السريع لتقييم الأضرار ووضع حلول عاجلة للمزارعين المتضررين، لضمان الحفاظ على الرقعة الزراعية في المنطقة وتقليل الخسائر الناتجة عن تدفق مياه السيول، وذلك في الاستجابة الفورية للأحداث الجوية التي شهدتها جنوب سيناء.

التواجد الميداني لمركز بحوث الصحراء

وكلف وزير الزراعة، مركز بحوث الصحراء بالتواجد الميداني المستمر بالمنطقة، والتنسيق مع جهاز تحسين الأراضي، ومديرية الزراعة بجنوب سيناء لتشكيل فريق عمل متخصص والذي بدأ مهامه بالفعل اليوم، لحصر المساحات المتضررة بدقة، وتقديم الدعم الفني للمزارعين حول كيفية التعامل مع التربة بعد انحسار المياه، إضافة الى العمل على إعادة تأهيل الأراضي المتضررة لضمان عودتها للإنتاج في أسرع وقت.

وفي سياق متصل، أكد مركز بحوث الصحراء، على مواصلة المتابعة الميدانية في تجمع "وادي سعال" لحين انتهاء تداعيات الأزمة بالكامل.