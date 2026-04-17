احتفل الفنان مينا أبو الدهب، صاحب شخصية "عبيد" في مسلسل ولاد الشمس، بزفافه داخل إحدى الكنائس بمدينة بنها مسقط رأسه، وسط حضور اقتصر على أفراد العائلة والأصدقاء المقربين فقط.

أجواء عائلية هادئة

شهد الحفل أجواءً أسرية بسيطة، حيث فضل العروسان الابتعاد عن الأضواء وعدم دعوة نجوم الوسط الفني، في خطوة تعكس رغبتهما في الاحتفال بشكل خاص ومميز بعيدًا عن الصخب الإعلامي.

إقامة المراسم بالطقوس الكنسية

أقيمت مراسم الزواج وفق الطقوس الدينية الكنسية، بحضور عدد من كهنة وأساقفة كنيسة بنها، حيث التزم العروسان بكافة خطوات إتمام الزواج داخل الكنيسة في أجواء روحانية.

خصوصية العروس

وكان مينا أبو الدهب، أعلن خطبته في يونيو من العام الماضي، إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل شخصية حول عروسه، التي تنتمي إلى خارج الوسط الفني، مفضلًا الحفاظ على خصوصيتها، وهو ما استمر خلال حفل الزفاف.