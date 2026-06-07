موقف غريب من لاعب الزمالك في ودية مصر والبرازيل.. ماهو؟

انتهى قبل قليل الشوط الأول من المواجهة الودية بين منتخب مصر ونظيره البرازيلي والمقامة بينهما على ملعب هنتنجتون بولاية أوهايو الأمريكية، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.

أحداث شوط مصر والبرازيل الأول

بدأت المباراة بضغط برازيلي مبكر، إذ وصلت الكرة في الدقيقة الثالثة داخل منطقة الجزاء عند تياجو لكن التمريرة كانت أطول من اللازم وخرجت إلى ركلة مرمى لمصر.

وفي الدقيقة الرابعة، حاول لوكاس باكيتا تهديد الدفاع المصري إلا أن الكرة جاءت أطول من المتوقع وخرجت خارج الملعب.

ورد منتخب مصر بمحاولة خطيرة في الدقيقة السادسة بعد هجمة سريعة وصلت إلى تريزيجيه الذي مرر إلى أحمد فتوح، قبل أن يرسل عرضية قوية مرت من أمام المهاجمين وخرجت إلى ركلة مرمى لصالح البرازيل.

هدف البرازيل الأول

وافتتح المنتخب البرازيلي التسجيل في الدقيقة السابعة بعد خطأ من مهند لاشين في الخروج بالكرة، ليستغل برونو جيمارايش الموقف وينطلق ويسدد كرة أرضية سكنت شباك مصطفى شوبير.

هدف تعادل الفراعنة

وفي الدقيقة 11، أضاف زيكو هدف التعادل لمصر بعد خطأ من ماركينيوس في إعادة الكرة ليخطفها ويضعها في الشباك بطريقة مميزة.

إصابة شوبير في ودية البرازيل

وشهدت الدقيقة 13 إصابة مصطفى شوبير وسقوطه على أرض الملعب قبل تدخل الجهاز الطبي ثم عاد لاستكمال اللقاء.

وتواصلت الخطورة البرازيلية، إذ تصدى شوبير لهجمات خطيرة في الدقائق 18 و26 و28 و34 أبرزها تسديدة فينيسيوس ومحاولات رافينيا وإيجور تياجو.

وفي الدقيقة 38، واصل شوبير تألقه بتصدي جديد لتسديدة قوية قبل أن يتدخل ياسر إبراهيم في الدقيقة 42 وينقذ كرة خطيرة من على خط المرمى بعد انفراد فينيسيوس.

واختتم الشوط الأول بضغط برازيلي مكثف، مع احتساب الحكم 4 دقائق وقت بدل من الضائع.