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هدف منتخب البرازيل الأول في شباك مصر (فيديو)

كتب : نهي خورشيد

01:41 ص 07/06/2026 تعديل في 04:00 ص
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح مع نجوم البرازيل
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح مع نجوم البرازيل
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح مع نجوم البرازيل
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح مع نجوم البرازيل
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح مع نجوم البرازيل
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح مع نجوم البرازيل
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح مع نجوم البرازيل
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح مع نجوم البرازيل
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح مع نجوم البرازيل
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح مع نجوم البرازيل
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح مع نجوم البرازيل
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح مع نجوم البرازيل
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح مع نجوم البرازيل

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سجل منتخب البرازيل هدف الأول لكرة القدم هدف التقدم في شباك منتخب مصر خلال المواجهة الودية التي تجمع المنتخبين، في الساعة الأولي من اليوم الأحد على ملعب هنتنجتون بولاية أوهايو الأمريكية، ضمن استعدادات الطرفين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

هدف البرازيل في شباك الفراعنة

وجاء هدف التقدم لمنتخب البرازيل في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، بعد خطأ من مهند لاشين لتصل الكرة إلى برونو جيمارايش الذي استغل الفرصة وسدد كرة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك منتخب مصر، مانحاً السيليساو التقدم المبكر في المباراة.

تشكيل البرازيل في ودية مصر

وجاء تشكيل منتخب البرازيل على النحو التالي:
في حراسة المرمى: أليسون بيكر
في خط الدفاع: دوجلاس سانتوس - روجر إيبانيز - ماركينيوس - ويسلي
في خط الوسط: كاسيميرو - برونو جيماريش
في خط الهجوم: رافينيا - فينيسيوس جونيور - إيجور تياجو - لوكاس باكيت.

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منتخب البرازيل منتخب مصر كأس العالم 2026

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