سجل منتخب البرازيل هدف الأول لكرة القدم هدف التقدم في شباك منتخب مصر خلال المواجهة الودية التي تجمع المنتخبين، في الساعة الأولي من اليوم الأحد على ملعب هنتنجتون بولاية أوهايو الأمريكية، ضمن استعدادات الطرفين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

هدف البرازيل في شباك الفراعنة

وجاء هدف التقدم لمنتخب البرازيل في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، بعد خطأ من مهند لاشين لتصل الكرة إلى برونو جيمارايش الذي استغل الفرصة وسدد كرة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك منتخب مصر، مانحاً السيليساو التقدم المبكر في المباراة.

هدف البرازيل 🇧🇷 الأول بالكامل عن طريق برونو غيماريش.



🇧🇷 البرازيل 1-0 مصر 🇪🇬 pic.twitter.com/IArk9BNTHU — عمرو (@bt3) June 6, 2026

تشكيل البرازيل في ودية مصر

وجاء تشكيل منتخب البرازيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع: دوجلاس سانتوس - روجر إيبانيز - ماركينيوس - ويسلي

في خط الوسط: كاسيميرو - برونو جيماريش

في خط الهجوم: رافينيا - فينيسيوس جونيور - إيجور تياجو - لوكاس باكيت.