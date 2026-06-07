نشرة التوك شو| تحذيرات من طقس "سوبر نينيو" وتطورات قضية صبري نخنوخ

تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

خبير المناخ: مصر ستشهد حرارة غير مسبوقة في يونيو ويوليو تفرض تغيير أنماط الحياة

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن العالم يواجه هذا العام ما يُعرف بـ سوبر نينيو، وهي ظاهرة مناخية عنيفة تحدث نتيجة ارتفاع حرارة سطح مياه المحيط الهادي، وتؤدي إلى تقلبات حادة في الطقس تشمل الأعاصير والسيول والفيضانات والجفاف في مناطق عدة مثل أستراليا والأمريكتين وجنوب شرق آسيا.

البيض بـ55 وتكلفته 110.. محمد علي خير: الإعلام والحكومة فشلا في مواجهة فساد "الطيبات"

قال الإعلامي محمد علي خير إن الإعلام والحكومة فشلا في إقناع الرأي العام بفساد منظومة الطيبات وبضررها الطبي، مشيرًا إلى أن هذا الفشل كان سببًا رئيسيًا في عزوف المصريين عن شراء البيض وتراجع أسعاره بشكل كبير.

أديب: كلاب الشوارع زادت من 300 ألف إلى 1.5 مليون.. وتقديرات تصل لـ12 مليون كلب

قال الإعلامي عمرو أديب إن قضية كلاب الشوارع في مصر تحولت إلى أزمة حقيقية، بعدما ارتفع عددها من نحو 300 ألف كلب في 2016 إلى مليون ونص الآن، وهناك تقديرات تتراوح بين 12 و40 مليون كلب، مشيرًا إلى أن المجتمع المصري انقسم بين فريق يدعو للرحمة وإطعام الكلاب، وفريق آخر يطالب بتقليل أعدادها أو تصديرها للخارج.

اقتصادية النواب عن الدعم النقدي: رغيف الخبز خارج أي مفاوضات وسيظل مدعومًا بالكامل

قال النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدعم العيني في مصر كان يستفيد منه الجميع دون تمييز بين غني وفقير، وهو ما دفع الحكومة إلى التفكير في إعادة هيكلة منظومة الدعم لتحقيق العدالة الاجتماعية.

أول تعليق من وزير الصحة على وقائع انتحال صفة أطباء

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة تعمل يوميًا على غلق منشآت غير مرخصة والتحويل للنيابة العامة، مشيرًا إلى أن انتحال صفة أطباء موجود في كل دول العالم.

يوسف الحسيني: لسه في نخانيخ خلف ستار الكباب والكفتة والمحلات

أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن مصر ستقضي على ظاهرة "النخانيخ" ومن شابههم، مشددًا على ضرورة التعامل بحسم مع أي نماذج للثراء غير الواضح أو غير المفسر.