مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في تصادم سيارتي نقل بأسيوط

كتب : محمود عجمي

07:50 م 16/04/2026

إسعاف

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 4 آخرون، اليوم الخميس، إثر حادث تصادم وقع بين سيارتي نقل على الطريق الصحراوي الشرقي القديم، بحري محور منفلوط، بمحافظة أسيوط.

إخطار الأجهزة الأمنية

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى نصف نقل، ووجود حالتي وفاة وعدد من المصابين في موقع الحادث.

انتقال الإسعاف والمعاينة

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، وبالمعاينة الأولية تبين مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إجراءات قانونية

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادث.

تصادم سيارتي نقل الطريق الصحراوي الشرقي حادث سيارات نقل مدير أمن أسيوط

