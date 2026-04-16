استدرج طالبة واعتدى عليها.. المشدد لسائق "توك توك" في الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

08:55 م 16/04/2026

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمًا رادعًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة بحق سائق "توك توك"، لاتهامه بخطف فتاة قاصر واغتصابها داخل أرض فضاء بمنطقة المنتزه شرق المحافظة.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد الجواد يس حسن، وعضوية كل من المستشار عصام محمد خليفة، والمستشار أيمن محمود الحنفي، وسكرتارية ممدوح رفعت.

تفاصيل ليلة الرعب في "المنتزه ثالث"

تعود وقائع القضية المقيدة برقم 136 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أسرة طالبة يتهمون فيه سائق "توك توك" باستدراج ابنتهم والاعتداء عليها.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها "م.م.ف" (15 عامًا - طالبة) كانت تسير في الطريق العام، حين استوقفها المتهم "ع.م.ع" وعرض عليها توصيلها، وعندما رفضت، قام بالاعتداء عليها بالضرب وبث الرعب في نفسها لإجبارها على استقلال المركبة معه.

استدراج تحت التهديد واعتداء وحشي

وأفادت أوراق القضية بأن المتهم اقتاد الضحية قسرًا إلى منطقة معزولة عبارة عن "أرض فضاء"، حيث قام بالاعتداء عليها جنسيًا وتجريدها من إنسانيتها، ثم فر هاربًا تاركًا الضحية في حالة صدمة، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في تحديد هويته وإلقاء القبض عليه.

كلمة الفصل من منصة القضاء

عقب اكتمال التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهم الخطف والاعتداء الجنسي على قاصر. وبعد تداول الجلسات وسماع المرافعات، استقرت المحكمة على إدانة المتهم وأصدرت حكمها المتقدم ليكون جزاءً لما اقترفته يداه وعبرة لكل من تسول له نفسه ترويع الآمنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنايات الإسكندرية خطف فتاة تعدي على فتاة سائق توك توك محكمة الإسكندرية

