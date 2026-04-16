"قفز وراها في ثواني".. شاب ينقذ فتاة من الغرق ببحر شبين الكوم -صور

كتب : أحمد الباهي

06:55 م 16/04/2026
    عقب انتشال الفتاة
    تجمع الأهالي عقب إنقاذ الفتاة

أنقذ شاب فتاة من الغرق في مياه بحر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بعد سقوطها من أعلى الكوبري العلوي عصر اليوم الخميس، في واقعة أثارت انتباه الأهالي.

تفاصيل الواقعة

سقطت الفتاة في المياه من أعلى الكوبري، وعلى الفور شاهدها الشاب أحمد البرماوي، الذي لم يتردد للحظة، وقفز مباشرة إلى المياه، وبدأ السباحة باتجاهها بسرعة، في محاولة لإنقاذها قبل أن تجرفها المياه.تمكن الشاب من الوصول إلى الفتاة في وقت قصير، والسيطرة على الموقف داخل المياه، قبل أن ينجح في انتشالها وإنقاذها، وسط متابعة من عدد من الأهالي المتواجدين بالمكان، الذين أشادوا بسرعة تصرفه وشجاعته.

شهادة الشاب

قال أحمد البرماوي في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، إنه لم يفكر طويلًا قبل القفز، مؤكدًا أنه يجيد السباحة، وأن أي شخص كان سيتصرف بنفس الطريقة حال وجوده في نفس الموقف، مضيفًا أنه شاهد الفتاة تسقط، فتحرك فورًا لإنقاذها دون تردد.

جرى التعامل مع الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد إنقاذ الفتاة وخروجها من المياه بسلام.

إنقاذ غرق شبين الكوم المنوفية بحر شبين

