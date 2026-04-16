افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، فعاليات المؤتمر العلمي الثاني الذي تنظمه كلية العلاج الطبيعي على مدار يومين بعنوان "العلاج الطبيعي من التعافي إلى الاستدامة"، وذلك بقاعة الدكتور حسام العطار بمقر الجامعة في العبور.

حضور أكاديمي واسع من قيادات الجامعات

شهد الافتتاح حضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء بلبع رئيس لجنة قطاع دراسات العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حافظ شوقي ممثل النقابة العامة للعلاج الطبيعي، والدكتور وليد طلعت عميد كلية العلاج الطبيعي، إلى جانب عدد من عمداء الكليات بالجامعات المصرية.

العلاج الطبيعي ركيزة للاستدامة الصحية

وأكد رئيس جامعة بنها أن عنوان المؤتمر يعكس رؤية شاملة لدور العلاج الطبيعي، ليس فقط في التعافي من الأمراض، بل كعنصر أساسي في تحقيق الاستدامة الصحية والوقاية وتحسين جودة الحياة.

دعم البحث العلمي وتأهيل الكوادر

وأشار إلى حرص الجامعة على تعزيز البحث العلمي ودعم الابتكار، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا في مجالات العلاج الطبيعي.

منصة علمية لتبادل الخبرات

وأوضح رئيس الجامعة أن المؤتمر يمثل منصة علمية مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث التطورات والتطبيقات في مجال العلاج الطبيعي بين الباحثين والممارسين.

تعزيز دور العلاج الطبيعي في التأهيل

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي أهمية العلاج الطبيعي في إعادة تأهيل المرضى وتحسين كفاءتهم الوظيفية، والحد من مضاعفات الأمراض، خاصة في تخصصات الجهاز العضلي والعصبي والقلبي التنفسي، باستخدام أساليب علاجية حديثة قائمة على الأدلة العلمية.

دعم التنمية المستدامة

وأضافت أن جامعة بنها تواصل دعم البحث العلمي التطبيقي وتعزيز التعاون بين الكليات والمؤسسات الصحية، بما يخدم المجتمع ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.