أسفر اندلاع حريق داخل مصنع لتصنيع الصابون بقرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، عن إصابة 5 أشخاص بحروق متفاوتة، جرى نقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

أسماء وحالات المصابين

وتبين أن المصابين هم: نورهان خ (15 سنة) حروق من الدرجة الثانية بنسبة 30%، وعمر أ (17 سنة) حروق من الدرجة الثانية بنسبة 25%، ومحمد م (25 سنة) حروق من الدرجة الثانية بنسبة 15%، وأحمد أ (38 سنة) حروق من الدرجة الأولى بنسبة 70%، ومحمد س (17 سنة) حروق من الدرجة الثانية بنسبة 60%.

تحرك عاجل من الحماية المدنية والإسعاف

وتلقت الأجهزة المعنية بالقليوبية بلاغًا بنشوب الحريق، وعلى الفور دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين، كما دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومحاصرتها.

السيطرة على الحريق ومنع امتداده

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي أجزاء المصنع أو المباني المجاورة، مع استمرار أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال.

بدء التحقيقات لكشف الأسباب

وتواصل الجهات المختصة أعمالها لرفع آثار الحريق، وبدأت التحقيقات للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته.