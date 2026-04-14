محافظ بورسعيد يمنح أطفال بلا مأوى كارنيهات عضوية دائمة وشنط رياضية

كتب : طارق الرفاعي

05:40 م 14/04/2026
    محافظ بورسعيد خلال توزيع الكارنيهات ١
    محافظ بورسعيد خلال توزيع الكارنيهات٣
    محافظ بورسعيد خلال توزيع الكارنيهات
    محافظ بورسعيد خلال توزيع الكارنيهات٢

وزّع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، ومحمد عبد العزيز، مدير مديرية الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، كارنيهات عضوية دائمة للأطفال بلا مأوى داخل مركز الشباب، إلى جانب شنط رياضية متكاملة وزي رياضي لكل طفل، بما يتيح لهم الاستفادة من مختلف الأنشطة والخدمات المقدمة.

دعم ودمج مجتمعي

وحرص المحافظ خلال جولته بمركز شباب المدينة بحي المناخ، على مشاركة الأطفال الأنشطة الترفيهية والرياضية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للوعد الذي قطعه لهم خلال زيارته السابقة لدار "أطفال أد الحياة لرعاية الأطفال بلا مأوى".

تخصيص أيام للأنشطة

وشدد المحافظ على استمرار دعم هذه الفئة ودمجهم في المجتمع من خلال الأنشطة المختلفة، معلنًا تخصيص يومين أسبوعيًا للأطفال لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية داخل النادي، بما يعزز من اندماجهم المجتمعي.

دعم نفسي متكامل

كما أعلن عن توفير فريق دعم نفسي متخصص لمتابعة الحالة النفسية للأطفال، وتقديم الرعاية اللازمة لهم، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الرعاية المتكاملة.

أخبار بورسعيد محافظ بورسعيد. أطفال بلا مأوى مراكز الشباب

