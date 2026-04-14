شهدت مدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، افتتاح معهد فتيات موط الإعدادي الثانوي الأزهري.

حضور رسمي ومشاركة واسعة

وجاء افتتاح معهد فتيات موط بحضور جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الداخلة، والشيخ شعبان مرعي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، والمهندس عبدالحكم الجبالي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عادل عبدو محمود عميد كلية البنات بالأزهر الشريف بالوادي الجديد، والشيخ محمد سيد الزهري مدير إدارة الداخلة الأزهرية، إلى جانب عدد من القيادات الدينية والشعبية وعمداء المعاهد الأزهرية بالمركز.

بيئة تعليمية ومعرض يعكس التطوير

ويقع معهد فتيات موط على مساحة إجمالية تبلغ 4000 متر مربع، فيما تصل مساحة المبنى إلى 750 مترًا مربعًا، بما يوفر بيئة مناسبة تدعم العملية التعليمية وتخدم طالبات المنطقة.

كما شهدت الفعاليات افتتاح معرض الوسائل التعليمية، الذي ضم نماذج حديثة وأعمالًا فنية متنوعة في أقسام رياض الأطفال والتربية الفنية والوسائل التعليمية، في مشهد عكس حرص الأزهر الشريف على تطوير التعليم الأزهري والاعتماد على أساليب تفاعلية تسهم في تبسيط المعلومة وتنمية المهارات.

إشادة بالجهود ودعم للتعليم الأزهري

وجرى خلال الاحتفالية تكريم القائمين على إعداد المعرض وتنظيمه، تقديرًا لجهودهم في إخراجه بصورة مشرفة.

وأكد جهاد المتولي أن الدولة تولي التعليم الأزهري اهتمامًا كبيرًا، وتواصل التوسع في إنشاء صروح حديثة داخل الوادي الجديد، بما ينعكس مباشرة على العملية التعليمية ويعزز رسالة الأزهر الشريف في بناء أجيال واعية.