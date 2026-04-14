بالصور- افتتاح معهد فتيات موط الأزهري في الوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

03:50 م 14/04/2026 تعديل في 03:50 م
    وكيل الازهر يستعرض أنشطة طلاب معهد أزهري بالوادي الجديد
    جانب من ممنتجات مواهب طلاب معهد ازهري بمدينة موط
    غرفة أنشطة طلاب معهد أزهري جديد بمدينة موط
    رئيس مركز الداخلة يفتتح معهد أزهري

شهدت مدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، افتتاح معهد فتيات موط الإعدادي الثانوي الأزهري.

حضور رسمي ومشاركة واسعة

وجاء افتتاح معهد فتيات موط بحضور جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الداخلة، والشيخ شعبان مرعي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، والمهندس عبدالحكم الجبالي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عادل عبدو محمود عميد كلية البنات بالأزهر الشريف بالوادي الجديد، والشيخ محمد سيد الزهري مدير إدارة الداخلة الأزهرية، إلى جانب عدد من القيادات الدينية والشعبية وعمداء المعاهد الأزهرية بالمركز.

بيئة تعليمية ومعرض يعكس التطوير

ويقع معهد فتيات موط على مساحة إجمالية تبلغ 4000 متر مربع، فيما تصل مساحة المبنى إلى 750 مترًا مربعًا، بما يوفر بيئة مناسبة تدعم العملية التعليمية وتخدم طالبات المنطقة.

كما شهدت الفعاليات افتتاح معرض الوسائل التعليمية، الذي ضم نماذج حديثة وأعمالًا فنية متنوعة في أقسام رياض الأطفال والتربية الفنية والوسائل التعليمية، في مشهد عكس حرص الأزهر الشريف على تطوير التعليم الأزهري والاعتماد على أساليب تفاعلية تسهم في تبسيط المعلومة وتنمية المهارات.

إشادة بالجهود ودعم للتعليم الأزهري

وجرى خلال الاحتفالية تكريم القائمين على إعداد المعرض وتنظيمه، تقديرًا لجهودهم في إخراجه بصورة مشرفة.

وأكد جهاد المتولي أن الدولة تولي التعليم الأزهري اهتمامًا كبيرًا، وتواصل التوسع في إنشاء صروح حديثة داخل الوادي الجديد، بما ينعكس مباشرة على العملية التعليمية ويعزز رسالة الأزهر الشريف في بناء أجيال واعية.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انخفض في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء
أخبار البنوك

انخفض في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء
الشروط والإجراءات.. كيف تحصل على المعاش المبكر؟
اقتصاد

الشروط والإجراءات.. كيف تحصل على المعاش المبكر؟
هل تصوير الفتيات ومشاركة الصور على وسائل التواصل الاجتماعي مسموح؟.. أمينة
أخبار

هل تصوير الفتيات ومشاركة الصور على وسائل التواصل الاجتماعي مسموح؟.. أمينة
"صباح الفل".. فرنش مونتانا يتحدث باللهجة المصرية في حفله مع تامر حسني
زووم

"صباح الفل".. فرنش مونتانا يتحدث باللهجة المصرية في حفله مع تامر حسني
ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم؟.. خطوات سريعة تساعدك على خفضه فورا
نصائح طبية

ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم؟.. خطوات سريعة تساعدك على خفضه فورا

أخبار

المزيد

بالخطوات والتكلفة والعائد.. كيف تحول سطح منزلك لمحطة كهرباء وتبيع التيار للشركة عبر "صافي القياس"؟
5 عوامل تتحكم في المستقبل .. مؤسسات وبنوك دولية تعدل توقعاتها لسعر الفائدة في مصر
ضربة كبيرة للاحتلال.. إيطاليا تعلق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل
موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر.. ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"