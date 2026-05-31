أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده وإصابة 4 آخرين في اشتباك بجنوب لبنان، مؤكدًا أن عملياته البرية تتوسع إلى مناطق إضافية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن الرقيب أول مايكل تيوكين، البالغ من العمر 21 عامًا، من عسقلان، وهو جندي في كتيبة الاستطلاع جفعاتي846، لواء جفعاتي، قُتِل في معركة بجنوب لبنان.

وأشار إلى أنه تمت ترقية تيوكين من رتبة رقيب إلى رتبة رقيب أول بعد مقتله.

وأضاف أنه خلال تلك الاشتباكات، أُصِيب 4 جنود آخرين من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة.

والإثنين الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد عناصره في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن الجندي البالغ من العمر 19 عامًا، سقط في المعركة في جنوب لبنان، من دون الإدلاء بتفاصيل.

وأصيب جندي آخر بجروح خطيرة في الحادث نفسه، بحسب ما أعلن الجيش في منشور منفصل على تطبيق تليغرام.

وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان بالرغم من الإعلان عن هدنة في السابع عشر من أبريل.

وأمس السبت، شهدت الجبهة اللبنانية الإسرائيلية تصاعدا في حدة الاشتباكات؛ إذ شن حزب الله عمليات مكثفة طالت شمال إسرائيل، في مقابل هجمات جوية ومدفعية عنيفة شنها جيش الاحتلال على جنوب لبنان.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن حزب الله أطلق نحو 25 صاروخًا ومسيرة باتجاه شمال إسرائيل منذ الليلة الماضية.

وأضافت القناة، أن هجمات حزب الله طالت نحو 60 بلدة في شمال إسرائيل منذ فجر السبت.

وشنّت إسرائيل غارات على عشرات القرى في جنوب لبنان، تزامنا مع إصدارها إنذارات إخلاء لأكثر من عشر قرى، غداة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع قواته توغّلها في العمق اللبناني.

وجاءت أوامر الإخلاء الجديدة غداة عقد وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي محادثات أمنية مباشرة في واشنطن، وقبل مباحثات مباشرة ترعاها الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل، هي الجولة الرابعة منذ اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله في 2 مارس.

وواصلت إسرائيل غاراتها على جنوب لبنان، اذ أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن غارة على سيارة قرب مدينة النبطية وضربات على قرى أخرى، بالإضافة إلى قصف مدفعي طال محيط قلعة الشقيف العائدة إلى القرون الوسطى، غداة تحذير من وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة أن عددا من المواقع الأثرية المهمة في لبنان معرّضة لخطر جدي من بينها القلعة.

وأعلن الجيش اللبناني من جهته إصابة عسكريين بجروح نتيجة استهدافهما داخل سيارة بمسيّرة إسرائيلية معادية على طريق عام عبا النبطية، وجرى نقلهما إلى أحد المستشفيات للمعالجة، وفقا للغد.