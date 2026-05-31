أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد، مؤكدة استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع أجواء متباينة بين الصباح والنهار والليل.

وأوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن الطقس اليوم يكون معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلًا على مختلف المناطق.

شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الأولى

حذرت "الأرصاد" من تكون شبورة مائية خلال الفترة من 4 حتى 8 صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن الشبورة قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، ما يستوجب توخي الحذر أثناء القيادة في هذه الفترة.

فرص أمطار خفيفة ورياح نشطة على أغلب الأنحاء

أضافت "الهيئة" أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتكون على فترات متقطعة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وتابعت: تنشط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية بسرعات تتراوح بين 30 و40 كم/س على فترات متقطعة، ما قد يخفف نسبيًا من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق.

سحب منخفضة ورذاذ غير مؤثر

أوضحت "هيئة الأرصاد" احتمال ظهور سحب منخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وربما ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح المبكر بسبب الشبورة المائية، مع متابعة النشرات الجوية أولًا بأول.

واختتمت "الهيئة" بيانها بالتأكيد على استمرار ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا، مع اختلاف ملحوظ بين فترات اليوم المختلفة.