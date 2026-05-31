حذرت هيئة الدواء المصرية المواطنين من تأثير بعض الأدوية الشائعة والمتداولة على نتائج اختبارات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، مؤكدة أن بعض العقاقير المستخدمة بشكل يومي قد تتسبب في ظهور نتائج إيجابية خاطئة، سواء كانت تصرف بوصفة طبية أو متاحة دون وصفة.

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن هذه النتائج قد تحدث نتيجة وجود تشابه في التركيب الكيميائي بين بعض المواد الدوائية المشروعة والمواد التي تستهدفها التحاليل المعملية الخاصة بالكشف عن المخدرات.

لماذا تظهر نتائج إيجابية خاطئة؟

أكدت هيئة الدواء أن سبب هذا الالتباس يعود إلى التشابه الكيميائي بين بعض المكونات الدوائية ومركبات أخرى يتم رصدها خلال اختبارات تعاطي المخدرات، ما قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة في بعض الحالات.

وأشارت إلى أن هذا الأمر لا يعني بالضرورة تعاطي الشخص لمواد مخدرة، لكنه قد ينتج عن تناول أدوية علاجية معروفة ومستخدمة على نطاق واسع.

أدوية البرد والسعال ضمن القائمة

ضمت قائمة الأدوية التي نبهت إليها الهيئة عددًا من أدوية البرد والسعال والحساسية، خاصة مضادات الحساسية التي تحتوي على مادة "ديفينهيدرامين"، إلى جانب أدوية السعال التي تحتوي على مادة "ديكستروميثورفان".

وشمل التحذير بعض أقراص البرد التي تحتوي على مادة "سودوإيفيدرين"، والتي قد تؤثر على نتائج بعض أنواع التحاليل الخاصة بالكشف عن المخدرات.

مسكنات ومضادات اكتئاب ومضادات حيوية

أوضحت "الهيئة" أن القائمة لا تقتصر على أدوية البرد فقط، بل تشمل أيضًا بعض مسكنات الألم ومضادات الالتهاب واسعة الاستخدام، مث: أدوية "إيبوبروفين" و"نابروكسين".

ولفتت إلى أن بعض مضادات الاكتئاب، ومنها "سيرترالين" و"فينلافاكسين"، قد تتسبب كذلك في ظهور نتائج إيجابية خاطئة، بالإضافة إلى بعض المضادات الحيوية التابعة لعائلة "الكوينولونات".

نصائح قبل إجراء تحليل المخدرات

شددت هيئة الدواء المصرية، في هذا السياق، على أهمية مراجعة جميع الأدوية التي يتناولها الشخص مع الطبيب المعالج أو الصيدلي قبل الخضوع لاختبارات الكشف عن المخدرات.

وأكدت أن الإفصاح عن الأدوية المستخدمة يساعد في ضمان دقة النتائج وتجنب أي لبس أو تداعيات قانونية أو وظيفية ربما تنشأ بسبب التأثيرات الدوائية على التحاليل، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار دعم الممارسات الطبية السليمة وحماية حقوق المرضى وضمان سلامة الإجراءات التشخيصية.

