شهدت منظومة توريد القمح بمحافظة الفيوم نشاطًا ملحوظًا، حيث استقبلت الصوامع والشون المعتمدة بالمحافظة 429.6 طنًا إضافية من الأقماح المحلية خلال يوم واحد، ليرتفع بذلك إجمالي الرصيد المخزن بمختلف المواقع التخزينية إلى نحو 221.05 ألف طن.

صومعة إبشواي تتصدر مواقع الاستقبال

وتصدرت صومعة إبشواي التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى قائمة المواقع الأكثر استقبالًا للأقماح، بإجمالي توريدات بلغ 145.47 طنًا، تلتها صومعة طامية التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بإجمالي 120.1 طن.

كما استقبل جهاز مستقبل مصر 61.75 طنًا من القمح المحلي، فيما سجلت شونة الشواشنة التابعة للبنك الزراعي المصري توريدات بلغت 55.14 طنًا.

التموين: انتظام أعمال التوريد بالمحافظة

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، إن أعمال استلام القمح المحلي تسير بانتظام داخل مختلف مواقع التخزين المعتمدة، مع تطبيق جميع الضوابط والإجراءات المنظمة لعمليات التوريد.

أكثر من 221 ألف طن مخزون استراتيجي

وأضاف أن الأرصدة المخزنة موزعة على عدد من الجهات الرئيسية، حيث بلغت الكميات الموردة إلى شركة مطاحن مصر الوسطى نحو 27.24 ألف طن، فيما سجلت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين 23.36 ألف طن.

وأشار إلى أن باقي الكميات موزعة على مواقع البنك الزراعي المصري وجهاز مستقبل مصر، بالإضافة إلى كميات القمح المنقولة والتقاوي، والتي بلغت 8.05 ألف طن و3.64 ألف طن على التوالي.

تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح

وتأتي هذه التوريدات في إطار جهود الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح المحلي، وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مع استمرار استقبال المحصول من المزارعين بمختلف مراكز المحافظة.