أجرى اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية ، جولة تفقدية شملت مدينة أبوصوير ومنطقة روض إسكندر وقرية الواصفية ومدينة المستقبل، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض الواقع.

متابعة الشارع والانضباط العام بمدينة أبوصوير

استهل المحافظ جولته بتفقد شوارع مدينة أبوصوير، لمتابعة حالة النظافة العامة ومدى التزام المحال التجارية بالقوانين المنظمة، إلى جانب الوقوف على مشكلات الصرف الصحي وأعمال الرصف داخل المدينة.

استجابة فورية لشكوى الصرف الصحي بروض إسكندر

وتوجه المحافظ إلى منطقة عمارات روض إسكندر، استجابةً لشكوى أحد المواطنين بشأن تراكم مياه الصرف الصحي، حيث وجّه بسرعة التعامل مع المشكلة من خلال سيارات الكسح، مع وضع حلول جذرية تمنع تكرارها.

كما ناقش خطورة عبور المواطنين لخط السكة الحديد بالمنطقة، مؤكدًا ضرورة إيجاد حلول آمنة، مع التشديد على رفع مستوى النظافة والتصدي الفوري لمخالفات البناء.

الواصفية.. تشديد على الأسعار والتعديات

وفي قرية الواصفية، تابع المحافظ مستوى الخدمات المقدمة، واطمأن على أسعار أسطوانات البوتاجاز، مشددًا على ضرورة الرقابة الصارمة على الأسواق.

كما أكد التصدي بكل حزم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، مع العمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

مدينة المستقبل.. إزالة إشغالات وتطوير الموقف

واختتم المحافظ جولته بتفقد مدينة المستقبل، حيث تابع جهود إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام والأرصفة.

كما تابع الموقف التنفيذي لإزالة الإشغالات تمهيدًا لبدء أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف سيارات الأجرة، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية والخدمات.

الاستماع للمواطنين والمتابعة المستمرة

وخلال جولته، حرص المحافظ على الاستماع لشكاوى المواطنين ومطالبهم، مؤكدًا العمل على تلبيتها وفقًا للإمكانات المتاحة.

وشدد على استمرار الجولات الميدانية الأسبوعية لمتابعة سير العمل بكافة قرى مركز أبوصوير، مع دعم رؤساء القرى لتحسين الخدمات، ومحاسبة المقصرين وتحفيز المتميزين.