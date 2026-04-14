محافظ الدقهلية يتفقد السوق الحضاري ويتابع عمل منافذ بيع الخبز المدعم

كتب : رامي محمود

12:43 م 14/04/2026

اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولة ميدانية صباح اليوم الثلاثاء داخل السوق الحضاري بمدينة طلخا، وذلك لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مدى التزام البائعين بالضوابط المنظمة، في إطار جولاته التفقدية المستمرة، يرافقه إسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ منفذ بيع الخبز المدعم داخل السوق، مشيرًا إلى انتظام العمل به على مدار اليوم لتوفير احتياجات المواطنين من الخبز المدعم بسهولة ويسر، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم وتقريب الخدمة إلى مناطق سكنهم، مؤكدًا استمرار الجهود لتلبية متطلبات المواطنين الأساسية.

وأكد محافظ الدقهلية أن إنشاء السوق الحضاري بمدينة طلخا حقق تنظيم أوضاع الباعة الجائلين، من خلال توفير أماكن مخصصة وآمنة لممارسة أنشطتهم التجارية، بما يحد من العشوائية في الشوارع الرئيسية ويساعد على تحقيق السيولة المرورية، إلى جانب توفير بيئة صحية تضمن سلامة السلع الغذائية ومراقبة أسعارها بشكل دوري.

وشدد المحافظ على ضرورة منع عودة الباعة الجائلين إلى الشوارع، مؤكدًا أن السوق الحضاري أُقيم ليكون بديلاً حضاريًا يلبي احتياجات المواطنين ويجمع مختلف السلع الغذائية في مكان واحد منظم وفقا لمقتضيات المظهر الحضاري، بما يحافظ على الشكل الجمالي للمدينة.

وحرص محافظ الدقهلية خلال جولته على اللقاء بالمواطنين والاستماع إليهم .

ووجّه المحافظ رئيس مركز ومدينة طلخا باستمرار حملات إزالة الإشغالات بشكل فوري، خاصة على طريق بلقاس، والتصدي لأي مخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.

الشروط والإجراءات.. كيف تحصل على المعاش المبكر؟
صندوق النقد يقلص توقعات نمو اقتصاد مصر إلى 4.2% و4.7% للعام الحالي والمقبل
احذر ضباب الدماغ.. عادات يومية تسبب التشوش الذهني وهكذا تتخلص منه
11 يومًا في 4 دول.. ماذا نعرف عن جولة البابا ليو في أفريقيا؟ (صور- فيديو)
توجيه حكومي بشأن ضحايا حادث حريق مصنع بالزاوية الحمراء

