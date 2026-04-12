محافظ أسيوط يطمئن على صحة رئيس قرية أصيب فى حادث

كتب : محمود عجمي

03:22 م 12/04/2026
    محافظ أسيوط يطمئن على رئيس قرية أم القصور بالمستشفى (2)
    محافظ أسيوط يطمئن على رئيس قرية أم القصور بالمستشفى (3)

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، زيارة ميدانية إلى مستشفى الإصابات الجديدة التابعة للمستشفيات الجامعية بجامعة أسيوط، للاطمئنان على الحالة الصحية لعامر عبدالعواض، رئيس قرية أم القصور بمركز منفلوط، عقب تعرضه لحادث سير أثناء تأدية مهام عمله.

مرافقة قيادات تنفيذية وأسرية

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وخالد محمد وكيل وزارة التموين، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وممدوح جبر رئيس حي غرب أسيوط، إلى جانب الدكتور محمد عبد الحميد مدير المستشفى، والدكتور سعيد متولي نائب المدير لشؤون الإصابات، وعدد من القيادات التنفيذية، فضلًا عن أسرة المصاب.

توجيهات بتقديم الرعاية الطبية الكاملة

واطمأن محافظ أسيوط على الحالة الصحية لرئيس القرية، وتابع مستوى الخدمات الطبية المقدمة له، موجهًا بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة، مع استمرار المتابعة الدقيقة لحالته حتى تماثله الكامل للشفاء، مشيدًا بجهوده المخلصة في أداء عمله وخدمة المواطنين.

تقدير أسرة المصاب للزيارة

ومن جانبها، أعربت أسرة رئيس قرية أم القصور عن بالغ تقديرها لهذه الزيارة الإنسانية، مؤكدة أنها تعكس اهتمام محافظ أسيوط بالعاملين بالجهاز التنفيذي وحرصه على دعمهم ومساندتهم في مختلف الظروف.

محافظ أسيوط حادث سير مستشفى الإصابات جامعة أسيوط

