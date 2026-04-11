إعلان

بالصور.. حصاد "الذهب الأصفر" ينطلق في صحراء الوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

09:52 م 11/04/2026
    محافظ الوادي الجديد تلقى التحية على مزراعي القمح بالداخلة
    عملية حصاد محصول القمح بمركز الداخلة
    دراس القمح بحضور محافظ الوادي الجديد بحقل زراعي
    حقل زراعي بمحصول القمح يسقى بالبيفوت في الداخلة
    470 فدان منزرعة بمحصول القمح بالداخلة
    متابعة محافظ الوادي لمحصول القمح بالداخلة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، بدء موسم حصاد محصول القمح ضمن مشروعات الاستثمار الزراعي الكبرى الواقعة على طريق مطار الداخلة - العوينات.

ويأتي ذلك في إطار متابعة الدولة لمراحل جني المحاصيل الاستراتيجية داخل مشروعات التوسع الزراعي بالصحراء.

وجاءت الجولة الميدانية بحضور كل من: محمد كجك نائب المحافظ، وجهاد متولي رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، لمتابعة أعمال الحصاد على أرض الواقع.

إنتاجية مرتفعة واستخدام الميكنة الحديثة

وأشادت المحافظ بجودة الإنتاج داخل المشروع الذي يمتد على مساحة 1375 فدانًا، خُصص منها 470 فدانًا لزراعة القمح، حيث تم متابعة حصاد صنف "مصر 1" باستخدام منظومة ميكنة زراعية متكاملة ساهمت في تقليل الفاقد ورفع كفاءة الجمع.

وأكدت أن الاعتماد على نظم الري الحديث ساعد في ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على التربة وتحقيق استدامة زراعية بالمناطق الجديدة.

توجيهات بالتوسع في الصناعات التحويلية

ووجّهت المحافظ بضرورة دراسة التوسع في إنشاء صناعات تحويلية تعتمد على المحاصيل الزراعية المنتجة محليًا، إلى جانب بحث إنشاء صومعة جديدة لتخزين الغلال، بما يضمن تعظيم القيمة المضافة وتأمين مخزون استراتيجي من القمح.

تنوع زراعي يدعم الاقتصاد المحلي

وشهد المشروع تنوعًا في الأنشطة الزراعية، حيث تم استعراض زراعة 400 فدان من النخيل، و125 فدانًا من النباتات العطرية، بالإضافة إلى وجود نشاط للإنتاج الحيواني وزراعة الأعلاف، بما يعكس تكامل المنظومة الاستثمارية الزراعية بالمحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حنان مجدي انطلاق حصاد القمح حصاد محصول القمح الوادي الجديد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بعد هدف سموحة".. الأهلي يفشل في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة السابعة
رياضة محلية

"بعد هدف سموحة".. الأهلي يفشل في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة السابعة
"المرايا" في غرفة النوم.. 6 حقائق عنها لا يعرفها الكثيرون
علاقات

"المرايا" في غرفة النوم.. 6 حقائق عنها لا يعرفها الكثيرون
الداخلية الكويتية: إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات
شئون عربية و دولية

الداخلية الكويتية: إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات
وزير المالية: مخصصات الأجور ترتفع إلى 820 مليار جنيه في الموازنة الجديدة
اقتصاد

وزير المالية: مخصصات الأجور ترتفع إلى 820 مليار جنيه في الموازنة الجديدة
أسرة عريس بني مزار تكشف كواليس "نقوط" بمليون جنيه في حفل زفاف
أخبار مصر

أسرة عريس بني مزار تكشف كواليس "نقوط" بمليون جنيه في حفل زفاف

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك أمريكي في هرمز.. تهيئة ممر ملاحي جديد وإزالة ألغام بمشاركة مدمرات ومسيرات