أعلنت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، بدء موسم حصاد محصول القمح ضمن مشروعات الاستثمار الزراعي الكبرى الواقعة على طريق مطار الداخلة - العوينات.

ويأتي ذلك في إطار متابعة الدولة لمراحل جني المحاصيل الاستراتيجية داخل مشروعات التوسع الزراعي بالصحراء.

وجاءت الجولة الميدانية بحضور كل من: محمد كجك نائب المحافظ، وجهاد متولي رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، لمتابعة أعمال الحصاد على أرض الواقع.

إنتاجية مرتفعة واستخدام الميكنة الحديثة

وأشادت المحافظ بجودة الإنتاج داخل المشروع الذي يمتد على مساحة 1375 فدانًا، خُصص منها 470 فدانًا لزراعة القمح، حيث تم متابعة حصاد صنف "مصر 1" باستخدام منظومة ميكنة زراعية متكاملة ساهمت في تقليل الفاقد ورفع كفاءة الجمع.

وأكدت أن الاعتماد على نظم الري الحديث ساعد في ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على التربة وتحقيق استدامة زراعية بالمناطق الجديدة.

توجيهات بالتوسع في الصناعات التحويلية

ووجّهت المحافظ بضرورة دراسة التوسع في إنشاء صناعات تحويلية تعتمد على المحاصيل الزراعية المنتجة محليًا، إلى جانب بحث إنشاء صومعة جديدة لتخزين الغلال، بما يضمن تعظيم القيمة المضافة وتأمين مخزون استراتيجي من القمح.

تنوع زراعي يدعم الاقتصاد المحلي

وشهد المشروع تنوعًا في الأنشطة الزراعية، حيث تم استعراض زراعة 400 فدان من النخيل، و125 فدانًا من النباتات العطرية، بالإضافة إلى وجود نشاط للإنتاج الحيواني وزراعة الأعلاف، بما يعكس تكامل المنظومة الاستثمارية الزراعية بالمحافظة.