أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها توصلت، من خلال التحقيقات الجارية في قضية اختفاء أطفال الدكتورة رانيا العباسي، إلى معلومات وأدلة تفيد بمقتل الأطفال على يد مجموعات وميليشيات تابعة للنظام السابق، وذلك بعد استجواب عدد من الموقوفين المرتبطين بالقضية.

دعم التحقيقات بمعلومات جديدة

وأوضحت الوزارة في بيان أن الهيئة الوطنية للمفقودين شاركتها معلومات ومقاطع فيديو مرتبطة بالملف، وهو ما ساهم في دعم مسار التحقيقات وتعزيز الأدلة المتوفرة لدى الجهات المختصة بشأن القضية.

وبحسب نتائج التحقيقات الأولية، أشارت وزارة الداخلية إلى وجود دلائل على تورط المدعو أمجد يوسف في الجريمة، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف جمع مزيد من الأدلة وتحديد المسؤوليات بشكل كامل.

استكمال الإجراءات القانونية

وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة تواصل ملاحقة أي متورطين محتملين في القضية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشددة على أنها ستطلع الرأي العام على أي مستجدات جديدة فور الانتهاء من التحقيقات والإجراءات ذات الصلة، بما يضمن كشف الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا وذويهم.