إعلان

بعد 13 عامًا.. الداخلية السورية تكشف تطورات جديدة بشأن أطفال رانيا العباسي

كتب : وكالات

12:35 ص 31/05/2026 تعديل في 12:41 ص

وزارة الداخلية السورية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها توصلت، من خلال التحقيقات الجارية في قضية اختفاء أطفال الدكتورة رانيا العباسي، إلى معلومات وأدلة تفيد بمقتل الأطفال على يد مجموعات وميليشيات تابعة للنظام السابق، وذلك بعد استجواب عدد من الموقوفين المرتبطين بالقضية.

دعم التحقيقات بمعلومات جديدة

وأوضحت الوزارة في بيان أن الهيئة الوطنية للمفقودين شاركتها معلومات ومقاطع فيديو مرتبطة بالملف، وهو ما ساهم في دعم مسار التحقيقات وتعزيز الأدلة المتوفرة لدى الجهات المختصة بشأن القضية.

وبحسب نتائج التحقيقات الأولية، أشارت وزارة الداخلية إلى وجود دلائل على تورط المدعو أمجد يوسف في الجريمة، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف جمع مزيد من الأدلة وتحديد المسؤوليات بشكل كامل.

استكمال الإجراءات القانونية

وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة تواصل ملاحقة أي متورطين محتملين في القضية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشددة على أنها ستطلع الرأي العام على أي مستجدات جديدة فور الانتهاء من التحقيقات والإجراءات ذات الصلة، بما يضمن كشف الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا وذويهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية السورية الهيئة الوطنية للمفقودين رانيا العباسي أمجد يوسف

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"غياب مرموش وتواجد صلاح".. بعثة منتخب مصر تغادر إلى أمريكا استعدادا للمشاركة
رياضة محلية

"غياب مرموش وتواجد صلاح".. بعثة منتخب مصر تغادر إلى أمريكا استعدادا للمشاركة
الزمالك يفاوض قندوسي واللاعب يضع شرطين .. تفاصيل
رياضة محلية

الزمالك يفاوض قندوسي واللاعب يضع شرطين .. تفاصيل

لماذا يُمكن لبعضنا رؤية الأشباح فعلًا؟ العلم يُجيب
علاقات

لماذا يُمكن لبعضنا رؤية الأشباح فعلًا؟ العلم يُجيب
اليوم.. انطلاق موسم العمرة 1448هـ وإصدار التأشيرات للمعتمرين
أخبار مصر

اليوم.. انطلاق موسم العمرة 1448هـ وإصدار التأشيرات للمعتمرين
طقس الأحد.. القاهرة 34 و3 ظواهر جوية تضرب البلاد (تفاصيل)
أخبار مصر

طقس الأحد.. القاهرة 34 و3 ظواهر جوية تضرب البلاد (تفاصيل)

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان