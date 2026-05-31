تبدأ وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأحد، إصدار تأشيرات العمرة لموسم 1448هـ، إيذانًا بانطلاق الموسم الجديد واستقبال المعتمرين من مختلف دول العالم، وذلك ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية والتنظيمية تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.

ووفقًا لتقويم موسم العمرة المعتمد، يبدأ إصدار التأشيرات ودخول المعتمرين إلى المملكة اعتبارًا من 14 ذي الحجة 1447هـ الموافق 31 مايو 2026، فيما يبدأ إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق "نسك" ودخول المعتمرين إلى مكة المكرمة اعتبارًا من يوم الإثنين 15 ذي الحجة الموافق الأول من يونيو 2026.

جاهزية كاملة للموسم الجديد

أكدت وزارة الحج والعمرة جاهزية منظومة العمرة للموسم الجديد، بعد الانتهاء من مراحل الإعداد المبكر التي شملت تأهيل الوكلاء الخارجيين واعتماد التعاقدات النهائية مع شركات العمرة، إلى جانب إتاحة خدمات التعاقد مع مزودي خدمات السكن والنقل والإعاشة والخدمات الإثرائية عبر المسار الإلكتروني.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز تجربة المعتمرين وتيسير إجراءات السفر والوصول وأداء المناسك، بما يحقق أعلى مستويات الجودة والكفاءة التشغيلية.

مواعيد مهمة للمعتمرين



أوضحت "الوزارة" أن تقويم موسم العمرة حدد الأول من شوال 1448هـ الموافق 9 مارس 2027 موعدًا نهائيًا لإصدار تأشيرات العمرة، فيما سيكون 15 شوال 1448هـ الموافق 23 مارس 2027 آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة.

وحددت يوم 30 شوال 1448هـ الموافق 7 أبريل 2027 موعدًا نهائيًا لمغادرة المعتمرين المملكة، وذلك وفق الضوابط المنظمة للموسم.

استعدادات مبكرة وتطوير مستمر للخدمات

كانت وزارة الحج والعمرة قد بدأت استعداداتها للموسم الجديد منذ وقت مبكر، من خلال تنظيم منتدى العمرة والزيارة 2026، إلى جانب عقد ورش عمل ولقاءات تحضيرية مع شركات العمرة والوكلاء الخارجيين، لمناقشة الدروس المستفادة من الموسم الماضي وتعزيز الجاهزية التشغيلية للموسم الحالي.

ودعت "الوزارة" شركات العمرة والوكلاء الخارجيين إلى الالتزام بالمواعيد والتعليمات المعتمدة، بما يسهم في تقديم تجربة ميسرة وآمنة للمعتمرين، وتحقيق مستهدفات تطوير خدمات ضيوف الرحمن ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

