محمود علاء : لم أحسم موقفي من التجديد لنادي الاتحاد

تريزيجيه: منتخب مصر لن يكرر في مونديال 2026 ما حدث في روسيا

كشفت تقارير صحفية خارجية عن وجود مفاوضات مكثفة من النادي الأهلي مع المدرب الهولندي مارك فان بوميل للتعاقد معه وخلافة الدنماركي ييس توروب الذي سيرحل عن تدريب الفريق الأحمر مع نهاية يونيو المقبل.

وقالت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أن الأهلي يريد تعيين فان بوميل مدربا للفريق وهناك مفاوضات جادة معه في الوقت الحالي.

وأوضحت الصحيفة، أن المدرب الهولندي طلب راتب سنوي قدره 4.5 مليون دولار للموافقة علي تدريب فريق الأهلي، ولم تكشف عن العرض المقدم من جانب إدارة القلعة الحمراء للتعاقد مع بوميل.

كاردوسو ضمن خيارات الأهلي لتدريب الفريق

وكشفت أنه في حالة عدم اتفاق الأهلي مع فان بوميل بخصوص الراتب السنوي، سيتجه النادي إلي البرتغالي ميجيل كاردوسو المدير الفني لفريق صن داونز إذ يضعه النادي ضمن خططه البديلة في ملف المدربين المرشحين لخلافة ييس توروب.

ويعتبر فان بوميل من الأسماء البارزة في كرة القدم حيث سبق له تمثيل أندية برشلونة وبايرن ميونيخ وميلان خلال مسيرته في الملاعب التي استمرت من 1993 إلى 2013 ، كما سبق له تدريب أندية بي إس في أيندهوفن الهولندي وفولفسبورج الألماني وريال أنتويرب البلجيكي.

اقرأ أيضا :

مصراوي يكشف : لماذا غاب صلاح ومرموش عن جلسة تصوير المنتخب استعدادا للمونديال