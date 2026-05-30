الدوري الأفريقي لكرة السلة

نادي تايجرز

- -
19:00

بترو دي لواندا

مباريات ودية - منتخبات

أمريكا

- -
22:30

السنغال

مباريات ودية - منتخبات

ألمانيا

- -
21:45

فنلندا

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع فان بوميل لخلافة توروب

كتب : رمضان حسن

10:54 م 30/05/2026
    مارك فان بوميل (3)
    مارك فان بوميل (6)
    مارك فان بوميل (7)

كشفت تقارير صحفية خارجية عن وجود مفاوضات مكثفة من النادي الأهلي مع المدرب الهولندي مارك فان بوميل للتعاقد معه وخلافة الدنماركي ييس توروب الذي سيرحل عن تدريب الفريق الأحمر مع نهاية يونيو المقبل.

وقالت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أن الأهلي يريد تعيين فان بوميل مدربا للفريق وهناك مفاوضات جادة معه في الوقت الحالي.

وأوضحت الصحيفة، أن المدرب الهولندي طلب راتب سنوي قدره 4.5 مليون دولار للموافقة علي تدريب فريق الأهلي، ولم تكشف عن العرض المقدم من جانب إدارة القلعة الحمراء للتعاقد مع بوميل.

كاردوسو ضمن خيارات الأهلي لتدريب الفريق

وكشفت أنه في حالة عدم اتفاق الأهلي مع فان بوميل بخصوص الراتب السنوي، سيتجه النادي إلي البرتغالي ميجيل كاردوسو المدير الفني لفريق صن داونز إذ يضعه النادي ضمن خططه البديلة في ملف المدربين المرشحين لخلافة ييس توروب.

ويعتبر فان بوميل من الأسماء البارزة في كرة القدم حيث سبق له تمثيل أندية برشلونة وبايرن ميونيخ وميلان خلال مسيرته في الملاعب التي استمرت من 1993 إلى 2013 ، كما سبق له تدريب أندية بي إس في أيندهوفن الهولندي وفولفسبورج الألماني وريال أنتويرب البلجيكي.

الأهلي مدرب الاهلي الجديد مارك فان بوميل

