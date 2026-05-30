كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من خلال الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، مؤكدةً استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع تأثر البلاد بـ 3 ظواهر جوية.

وأوضحت "الهيئة" في بيانها، أن الطقس سيكون معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائلًا للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، وحارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد، وتعتدل الأجواء ليلًا على مختلف الأنحاء.

3 ظواهر جوية تضرب البلاد

أشارت خريطة الطقس إلى تأثر البلاد بثلاث ظواهر جوية رئيسية، جاءت تفاصيلها كالتالي:

الشبورة المائية الكثيفة: تتكون خلال الفترة من 4 حتى 8 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

نشاط الرياح: تنشط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية بسرعات تتراوح بين 30 و40 كم/ساعة على فترات متقطعة، وهو ما يساهم في التخفيف النسبي للإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

أمطار ورذاذ خفيف: توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متقطعة وغير مؤثرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بالتزامن مع ظهور سحب منخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف.

درجات الحرارة المتوقعة

وسجلت محافظات جنوب الصعيد أعلى درجات حرارة على مستوى الجمهورية، وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

تحذيرات الأرصاد للمواطنين

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات للحد من آثار الظواهر الجوية، مشددة على أهمية توخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة في فترات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية.

واختتمت الهيئة بيانها بتهنئة المواطنين بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، قائلة: "كل عام وأنتم بخير".

اقرأ أيضًا:

رغم الطقس المعتدل.. تحذيرات من خطر خفي يهدد المحاصيل الزراعية خلال أيام العيد

حار ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أجواء حارة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة