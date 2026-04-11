كرّمت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، أوائل خريجي برامج التدريب المهني بمركز الداخلة، في إطار دعم وتأهيل الشباب لسوق العمل وربط التدريب بالاحتياجات الفعلية للمهن المختلفة.

13 خريجًا في تخصصات مهنية متنوعة

وشمل التكريم 13 شابًا وفتاة اجتازوا برامج التدريب المهني التي نفذتها مديرية العمل بمركز الداخلة، في مجالات التفصيل والخياطة، والمشغولات اليدوية، والطاقة الشمسية، والسباكة، والكهرباء.

جاء ذلك بحضور محمد كجك نائب المحافظ، وجهاد متولي رئيس المركز، وأسامة إبراهيم مدير عام مديرية العمل بالمحافظة، ضمن توجه يهدف إلى تعزيز التأهيل الفني وربطه باحتياجات سوق العمل.

وحدات تدريب متنقلة للوصول إلى القرى

واعتمدت البرامج على وحدات التدريب المهني الثابتة والمتنقلة في عدد من القرى، بما يضمن وصول الخدمة إلى الفئات المستهدفة داخل مركز الداخلة، وتوسيع فرص التدريب خارج نطاق المدن.

دعم المتميزين وتشجيع المشروعات الصغيرة

واستمعت المحافظ إلى آراء المتدربين حول البرامج التدريبية ومدى الاستفادة منها، موجهةً بضرورة تطوير المحتوى التدريبي وزيادة الجانب العملي، مع متابعة العناصر المتميزة لدعمها في تأسيس مشروعات صغيرة تسهم في تحسين الدخل.