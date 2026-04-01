قال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة داخل القرى، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق المستهدفات في التوقيتات المحددة.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي عقده الدكتور حسين مغربي نائب محافظ الدقهلية، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، بحضور ممثلي الجهات التنفيذية وشركات المرافق، لمتابعة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لطرح وتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة".

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المزمع تنفيذها، خاصة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والبنية التحتية، إلى جانب مراجعة قطع الأراضي المقترحة لإقامة المشروعات الخدمية، والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها من الناحية الفنية تمهيدًا للبدء في التنفيذ.

وأكد نائب المحافظ على أهمية تذليل كافة المعوقات الإدارية والفنية، وسرعة الانتهاء من إجراءات المعاينات والتراخيص، وضرورة التنسيق المستمر بين الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتحقيق الاستفادة القصوى من مشروعات المبادرة.

ومن جانبه، أكد السكرتير العام للمحافظة على أهمية الاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، والعمل على تحسين منظومة التشغيل والإدارة للمشروعات، بما يضمن استدامة تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية.