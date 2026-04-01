إعلان

محافظ الدقهلية: حياة كريمة نقلة نوعية في خدمات القرى ومستعدون للمرحلة الثانية

كتب : رامي محمود

09:39 م 01/04/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    اجتماع تنسيقي لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظة الدقهلية (1)
  • عرض 7 صورة
    اجتماع تنسيقي لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظة الدقهلية (2)
  • عرض 7 صورة
    اجتماع تنسيقي لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظة الدقهلية (4)
  • عرض 7 صورة
    اجتماع تنسيقي لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظة الدقهلية (5)
  • عرض 7 صورة
    الدكتور حسين مغربي - نائب محافظ الدقهلية
  • عرض 7 صورة
    اللواء عماد عبدالله- السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية خلال اجتماع التنسيق لتنفيذ مشروعات حياة كريمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة داخل القرى، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق المستهدفات في التوقيتات المحددة.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي عقده الدكتور حسين مغربي نائب محافظ الدقهلية، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، بحضور ممثلي الجهات التنفيذية وشركات المرافق، لمتابعة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لطرح وتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة".

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المزمع تنفيذها، خاصة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والبنية التحتية، إلى جانب مراجعة قطع الأراضي المقترحة لإقامة المشروعات الخدمية، والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها من الناحية الفنية تمهيدًا للبدء في التنفيذ.

وأكد نائب المحافظ على أهمية تذليل كافة المعوقات الإدارية والفنية، وسرعة الانتهاء من إجراءات المعاينات والتراخيص، وضرورة التنسيق المستمر بين الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتحقيق الاستفادة القصوى من مشروعات المبادرة.

ومن جانبه، أكد السكرتير العام للمحافظة على أهمية الاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، والعمل على تحسين منظومة التشغيل والإدارة للمشروعات، بما يضمن استدامة تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حياة كريمة الدقهلية نائب محافظ الدقهلية الدكتور حسين مغربي مشروعات حياة كريمة المرحلة الثانية لحياة كريمة

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

