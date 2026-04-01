أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية بدء تسليم كروت (إعادة إصدار) لمستحقي برنامج “تكافل وكرامة”، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة مايا مرسي، وتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، في إطار التيسير على المواطنين وضمان انتظام صرف الدعم النقدي.

وأكدت المديرية ضرورة توجه المواطنين إلى الوحدة الاجتماعية التابعين لها، وفقًا لمحل الإقامة المسجل ببطاقة الرقم القومي، لاستلام كروت إعادة الإصدار، تمهيدًا لاستخدامها في صرف الدعم اعتبارًا من 15 أبريل 2026، مع استلام الرقم السري من الإدارة الاجتماعية المختصة.

استلام وتوزيع أكثر من 28 ألف كارت

أوضحت مها الحفناوي أنه تم استلام 15595 كارت “تكافل” و12950 كارت “كرامة” خلال يومين، بإجمالي 28545 كارت، تم توزيعها على الإدارات الاجتماعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

آلية التسليم للمستحقين

تم تسليم الكروت من خلال لجان مختصة إلى الوحدات الاجتماعية، تمهيدًا لتسليمها للمستفيدين بشكل منظم وفقًا لمحل السكن.

بدء صرف المنحة الاستثنائية

أعلنت المديرية بدء صرف المنحة الاستثنائية لمستحقي برنامج “تكافل وكرامة” اعتبارًا من اليوم، مع دعوة المواطنين للتوجه لصرف مستحقاتهم.