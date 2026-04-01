تسليم كروت "تكافل وكرامة" بالإسماعيلية وبدء صرف المنحة الاستثنائية للمستحقين

كتب : أميرة يوسف

05:02 م 01/04/2026
    منح استثنائية
    برنامج تكافل

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية بدء تسليم كروت (إعادة إصدار) لمستحقي برنامج “تكافل وكرامة”، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة مايا مرسي، وتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، في إطار التيسير على المواطنين وضمان انتظام صرف الدعم النقدي.

وأكدت المديرية ضرورة توجه المواطنين إلى الوحدة الاجتماعية التابعين لها، وفقًا لمحل الإقامة المسجل ببطاقة الرقم القومي، لاستلام كروت إعادة الإصدار، تمهيدًا لاستخدامها في صرف الدعم اعتبارًا من 15 أبريل 2026، مع استلام الرقم السري من الإدارة الاجتماعية المختصة.

استلام وتوزيع أكثر من 28 ألف كارت

أوضحت مها الحفناوي أنه تم استلام 15595 كارت “تكافل” و12950 كارت “كرامة” خلال يومين، بإجمالي 28545 كارت، تم توزيعها على الإدارات الاجتماعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

آلية التسليم للمستحقين

تم تسليم الكروت من خلال لجان مختصة إلى الوحدات الاجتماعية، تمهيدًا لتسليمها للمستفيدين بشكل منظم وفقًا لمحل السكن.

بدء صرف المنحة الاستثنائية

أعلنت المديرية بدء صرف المنحة الاستثنائية لمستحقي برنامج “تكافل وكرامة” اعتبارًا من اليوم، مع دعوة المواطنين للتوجه لصرف مستحقاتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تكافل وكرامة الإسماعيلية التضامن الاجتماعي كروت تكافل المنحة الاستثنائية الدعم النقدي وزارة التضامن إعادة إصدار الكروت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هبوط أرضي بالطريق الساحلي برأس سدر وتحرك عاجل من المحافظ
أخبار المحافظات

هبوط أرضي بالطريق الساحلي برأس سدر وتحرك عاجل من المحافظ

احذر تناوله.. نوع أسماك سام وقد يؤدي إلى الوفاة
نصائح طبية

احذر تناوله.. نوع أسماك سام وقد يؤدي إلى الوفاة
"طوفان زيادات".. ارتفاع أسعار سيارات إم جي الجديدة في مصر
أخبار السيارات

"طوفان زيادات".. ارتفاع أسعار سيارات إم جي الجديدة في مصر
حبس مرتضى منصور شهرًا وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب عمرو أديب
حوادث وقضايا

حبس مرتضى منصور شهرًا وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب عمرو أديب
فرحة اللقاء لم تكتمل.. رحلة استقبال المسافرين تنتهي بـ 5 جثامين في سوهاج
أخبار المحافظات

فرحة اللقاء لم تكتمل.. رحلة استقبال المسافرين تنتهي بـ 5 جثامين في سوهاج

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق