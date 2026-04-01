اندلع حريق، مساء اليوم الأربعاء، في عدد من أشجار النخيل بقرية الحلة التابع لمجلس قروي النمسا بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، ما أسفر عن احتراق عدد من الأشجار دون وقوع إصابات بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر إخطارًا يفيد بنشوب حريق في منطقة زراعية بنجع الحلة، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى مساحات أوسع من الأراضي الزراعية المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع بعدد من أشجار النخيل، فيما يرجح أن يكون سببه ارتفاع درجات الحرارة أو إلقاء مخلفات مشتعلة، وجارى استكمال الفحص للوقوف على الأسباب الدقيقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.