السجن 15 عامًا لأب أنهى حياة ابنته ضربًا بعصا خشبية في البحيرة

كتب : أحمد نصرة

06:17 م 01/04/2026

تعبيرية

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 14، اليوم الأربعاء، بالسجن 15 عامًا على أب، لإدانته بقتل ابنته الطالبة بالصف الثاني الإعدادي، ضربًا بقطعة خشبية، بزعم تأديبها، بمدينة رشيد.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام محمد أحمد الصياد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ضياء محمود محمد السعيد، وأيمن صلاح محمد إسماعيل غباشي، وأحمد جلال محمد عبد الرحيم.

تفاصيل الواقعة

تلقى مأمور مركز شرطة رشيد، إخطارًا من المستشفى العام، يفيد بوصول الطفلة نعمة إسلام رمضان، 13 عامًا، جثة هامدة، إثر إصابات متفرقة بالجسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وكشفت التحريات أن والد المجني عليها، مالك مكتبة بشارع مسجد الصمادي بمدينة رشيد، وراء ارتكاب الواقعة.

شهادة الجيران والتحريات

أكد شهود عيان، والجيران، تعدي المتهم على ابنته بالضرب المبرح أمام مكتبه باستخدام عصا خشبية، بدعوى تقاعسها عن مساعدته في العمل داخل المكتبة.

أوضحت التحقيقات أن الضربات المتتالية تسببت في سقوط الطفلة مغشيًا عليها، ووفاتها متأثرة بإصابتها.

القبض على المتهم واعترافه

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد التأديب، نافياً نية القتل.

جرى تحرير المحضر اللازم، وأحالت النيابة العامة المتهم محبوسًا إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن 15 عامًا.

