شهد الدكتور ناصر الجيزاوى، رئيس جامعة بنها، حفل تخرج الدفعة 38 لطلاب كلية الطب البشري بالجامعة، وذلك بحضور عدد من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ونقابة الأطباء.

حضور قيادات الجامعة ونقابة الأطباء

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام رشيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتور محمد جودة رئيس قسم جراحة العظام، والدكتورة شيرين صلاح الدين محمد نقيب أطباء القاهرة، والدكتور محمد عجلان أمين عام نقابة الأطباء بالقليوبية، إلى جانب عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية.

وأعرب الدكتور ناصر الجيزاوي عن سعادته بالمشاركة في حفل التخرج، مؤكدًا أن كلية الطب بجامعة بنها تعد منارة للعلم والبحث وخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يمثل محطة فارقة في حياة الخريجين الذين بذلوا الجهد وتحملوا الصعاب حتى الوصول إلى هذه اللحظة.

رسالة إنسانية للخريجين

ووجه الجيزاوي رسالة للخريجين، مؤكدًا أنهم يحملون رسالة عظيمة وإنسانية قبل أن تكون مهنية، موضحًا أن مهنة الطب هي مهنة الرحمة والعطاء، وهي أمانة تتطلب الإخلاص والتفاني، داعيًا إياهم إلى أن يكونوا قدوة في الأخلاق ومتميزين في العلم ومخلصين في العمل.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير إلى أعضاء هيئة التدريس على جهودهم في دعم الطلاب، وكذلك إلى أسر الخريجين التي ساندت أبناءها حتى الوصول إلى هذه اللحظة المميزة.

عميد الكلية: الطب مهنة كفاح وخدمة للإنسان

من جانبه، أكد الدكتور محمد الأشهب أن مهنة الطب تتطلب الكفاح والتعب والسهر، داعيًا الخريجين إلى وضع خدمة الإنسان على رأس أولوياتهم، مشيرًا إلى حرص الكلية على تخريج كوادر قادرة على المنافسة ورفع مكانة جامعة بنها إقليميًا ودوليًا.