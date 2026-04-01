الداخلية تكشف تفاصيل ادعاء مشاجرة بين 5 فتيات بـ"الموس" في الشرقية

كتب : عاطف مراد

05:37 م 01/04/2026

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء تعدي عدد من الفتيات على طالبة باستخدام أداة حادة "شفرة" بمحافظة الشرقية، ما أثار حالة من الجدل.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 28 مارس، تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان الزقازيق بلاغًا من ربة منزل، وبرفقتها نجلتها طالبة مصابة بكدمة بالرأس، تتهم خلاله 4 طالبات بالتعدي عليها بالسب والضرب عقب خروجهن من أحد الدروس، بسبب مزاح بينهن.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الطالبات الأربع، وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة، مع نفي استخدام أي أداة حادة خلال المشاجرة، فيما اتهمن الطالبة المجني عليها بالتعدي عليهن بالسب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابساتها بشكل كامل.

