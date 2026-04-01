أعلن "حزب الله" اللبناني، تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية النوعية استهدفت تحركات وجنود الاحتلال في المنطقة الحدودية، مستخدما المُسيّرات الانقضاضية والصواريخ الموجهة بدقة عالية.

كمائن الجنوب

أكد الحزب، في بيان عاجل، اليوم الأربعاء، تنفيذ هجوم بمسيّرة انقضاضية استهدف دبابة "ميركافا" في بلدة عيناتا جنوبي لبنان، مشددا على تحقيق "إصابة مباشرة" أدت لتدميرها.

وفي تطور لافت، أعلنت المقاومة اللبنانية تصديها بـ "صاروخ أرض-جو" لطائرة حربية إسرائيلية أثناء تحليقها في أجواء بلدة بافليه وجوارها، مما أجبرها على مغادرة الأجواء.

قصف المواقع

على صعيد المواجهات البرية، أشار الحزب إلى استهداف "موقع الهدنة المستحدث" في بلدة مركبا جنوبي لبنان بوابل من الصواريخ، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

كما أكدت البيانات العسكرية للحزب قصف "موقع معيان باروخ" الإسرائيلي برشقات صاروخية مكثفة، ضمن إطار العمليات المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن الأراضي اللبنانية، وسط تقارير عن تصاعد حدة الاشتباكات على طول الخط الأزرق.