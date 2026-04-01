رفع درجة الاستعداد القصوى بالقليوبية لمواجهة الأمطار - صور

كتب : أسامة علاء الدين

03:59 م 01/04/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    رفع درجة الاستعداد القصوى بالقليوبية لمواجهة الأمطار
  • عرض 4 صورة
    رفع درجة الاستعداد القصوى بالقليوبية لمواجهة الأمطار
  • عرض 4 صورة
    رفع درجة الاستعداد القصوى بالقليوبية لمواجهة الأمطار

أكد المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انتشار معدات الشركة وفرق الطوارئ بشكل مكثف على مستوى مراكز ومدن المحافظة، استعدادًا للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، تزامنًا مع استمرار موجة التقلبات الجوية.

رفع درجة الاستعداد القصوى


وأوضح فودة أن الشركة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع الأفرع، مع الدفع بسيارات شفط المياه والمعدات اللازمة، وتكثيف تواجد فرق التشغيل والصيانة في الشوارع والميادين الحيوية، لضمان سرعة الاستجابة وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

متابعة مستمرة للحالة الجوية


وأضاف أن الشركة تتابع على مدار الساعة تطورات الحالة الجوية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن فرق العمل منتشرة ميدانيًا وجاهزة للتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه، مع استمرار العمل حتى استقرار الأحوال الجوية.

التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى


وأشار إلى أهمية تواصل المواطنين مع الخط الساخن 125 أو رقم 01200288880 للإبلاغ عن أي شكاوى، لضمان سرعة التعامل معها وحلها في أسرع وقت ممكن.

مياه القليوبية أمطار معدات شفط المياه الطوارئ تقلبات جوية شركة المياه الخط الساخن 125

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
زووم

حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
شئون عربية و دولية

الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
رياضة محلية

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
أخبار مصر

مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق