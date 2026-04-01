أكد المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انتشار معدات الشركة وفرق الطوارئ بشكل مكثف على مستوى مراكز ومدن المحافظة، استعدادًا للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، تزامنًا مع استمرار موجة التقلبات الجوية.

رفع درجة الاستعداد القصوى



وأوضح فودة أن الشركة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع الأفرع، مع الدفع بسيارات شفط المياه والمعدات اللازمة، وتكثيف تواجد فرق التشغيل والصيانة في الشوارع والميادين الحيوية، لضمان سرعة الاستجابة وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

متابعة مستمرة للحالة الجوية



وأضاف أن الشركة تتابع على مدار الساعة تطورات الحالة الجوية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن فرق العمل منتشرة ميدانيًا وجاهزة للتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه، مع استمرار العمل حتى استقرار الأحوال الجوية.

التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى



وأشار إلى أهمية تواصل المواطنين مع الخط الساخن 125 أو رقم 01200288880 للإبلاغ عن أي شكاوى، لضمان سرعة التعامل معها وحلها في أسرع وقت ممكن.