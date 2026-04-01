قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 14، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لعاطل، لاتهامه بقتل زوجته والتخلص من جثمانها داخل بئر للصرف الزراعي، بدائرة مركز إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة، خلال شهر رمضان من العام الماضي.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام محمد أحمد الصياد، وعضوية المستشارين ضياء محمود محمد السعيد، وأيمن صلاح محمد إسماعيل غباشي، وأحمد جلال محمد عبد الرحيم.

تفاصيل الواقعة

كشفت التحقيقات أن المتهم "أحمد ش. ك"، 32 عاما، خنق زوجته فجر ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، إثر خلافات زوجية بينهما، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

ألقى المتهم جثمان زوجته داخل بئر مياه مخصص للصرف الزراعي على طريق قرية الطود، ثم توجه إلى مركز الشرطة، وحرر محضرا باختفائها في ظروف غامضة.

كشف الحقيقة

توصلت التحريات إلى تورط المتهم، عقب الاستماع لأقوال نجل المجني عليها، الذي أكد تعدي والده عليها بالضرب قبل اختفائها، وبمواجهته انهار واعترف بارتكاب الجريمة.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري، وتمكنت من انتشال الجثمان من البئر، وباشرت النيابة العامة التحقيق، وأجرى المتهم معاينة تصويرية لكيفية ارتكاب الواقعة، قبل إحالته للمحاكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.