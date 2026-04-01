صحة الوادي الجديد تقرر تأجيل القومسيون الطبي بالفرافرة لسوء الطقس

كتب : محمد الباريسي

05:12 م 01/04/2026

صحة الوادي الجديد

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، في بيان عاجل لها منذ قليل، قراراً بتأجيل انعقاد لجنة القومسيون الطبي بمدينة الفرافرة، والتي كان من المقرر عقدها غداً الخميس الموافق 2 أبريل 2026، وذلك في ظل موجة الطقس السيئ التي تضرب أرجاء المحافظة.

دوافع التأجيل وحماية المواطنين

وأوضح الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد أن هذا القرار جرى اتخاذه نظراً لتقلبات الأحوال الجوية العنيفة التي تشهدها الواحات، وحفاظاً على سلامة المواطنين الراغبين في إنهاء إجراءاتهم الطبية، وكذا لضمان أمن الفرق الطبية المشاركة في اللجنة، وتجنب مخاطر السفر والتنقل على الطرق السريعة في ظل انعدام الرؤية.

تحديد موعد بديل لاحقاً

وأشار شريف، إلى أنه جرى إرجاء الموعد إلى وقت سيحدد لاحقاً، حيث سيجري إبلاغ المواطنين بالموعد البديل فور استقرار الأوضاع الجوية وتحسن حالة الطقس، بما يضمن تقديم الخدمة الطبية في أجواء آمنة ومستقرة.

ودعت المديرية المواطنين إلى متابعة البيانات الرسمية الصادرة عنها لمعرفة الموعد الجديد، مؤكدة أن سلامة الجميع تأتي في مقدمة الأولويات، خاصة مع استمرار متابعة تطورات الحالة الجوية بالمحافظة.

طوارئ بالصحة والمحافظة

قال وكيل صحة الوادي الجديد، إن هذا القرار ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها محافظة الوادي الجديد للتعامل مع أي مستجدات ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، بما يضمن الحد من المخاطر والحفاظ على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين دون تعريضهم لأي تهديدات محتملة.

وشهدت محافظة الوادي الجديد خلال فترات متفرقة اليوم تأثرًا بالتقلبات المناخية والعواصف الترابية، وهو ما يدفع الأجهزة التنفيذية والخدمية إلى اتخاذ قرارات عاجلة، من بينها تعليق أو تأجيل بعض الفعاليات والخدمات مؤقتًا لحين تحسن الأحوال الجوية.

