"نقل الكهرباء" تعلن عن وظائف خالية لمحامين حديثي التخرج

كتب : محمد صلاح

02:43 م 07/03/2026

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الجديدة للمحامين حديثي التخرج، وذلك بنظام المكافأة الشاملة للعمل بالديوان العام للشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومناطق الشركة المختلفة، وفقًا لإعلان التوظيف رقم (2) لسنة 2026.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة تقتصر على تخصص المحاماة بإجمالي 55 محاميًا ومحامية، موزعين على عدد من المواقع الجغرافية، وذلك في إطار دعم الإدارات القانونية بكوادر جديدة من الشباب.

وتضمنت الوظائف المطلوبة 15 محاميًا ومحامية من خريجي ليسانس حقوق إنجليزي للعمل بالديوان العام للشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يكون المتقدمون من القاطنين بمحافظتي القاهرة أو الجيزة.

كما أعلنت الشركة عن حاجتها إلى 40 محاميًا من خريجي ليسانس حقوق عربي أو شريعة وقانون (ذكور فقط لطبيعة العمل)، موزعين على عدد من المحافظات بواقع 10 وظائف بالقاهرة والجيزة، و5 وظائف بالإسماعيلية، و5 بالإسكندرية، و10 بمدينة طلخا، و5 بالمنيا، و5 بأسوان.

واشترطت الشركة في المتقدمين الحصول على تقدير عام لا يقل عن جيد، وأن يكون المتقدم مقيدًا بنقابة المحامين المصرية، وألا يزيد العمر على 32 عامًا في تاريخ الإعلان، مع ضرورة إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها، فضلاً عن حمل الجنسية المصرية، واجتياز الاختبارات المقررة، والالتزام بمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي.

وطالبت الشركة الراغبين في التقديم برفع عدد من المستندات بصيغة PDF، تشمل السيرة الذاتية مرفقًا بها صورة شخصية حديثة، وصورة المؤهل الدراسي، وشهادة القيد بنقابة المحامين، وشهادة الميلاد، وبطاقة الرقم القومي سارية من الوجهين، وشهادة الموقف من التجنيد.

وأكدت الشركة أن التقديم يتم إلكترونيًا فقط من خلال الرابط المخصص لذلك، على أن يبدأ التقديم اعتبارًا من 6 مارس 2026 وحتى نهاية يوم 15 مارس 2026.

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن للراغبين في التقديم تسجيل بياناتهم ورفع المستندات المطلوبة عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وظائف حديثي التخرج وظائف الكهرباء نقل الكهرباء

