إعلام إيراني: أضرار جسيمة في جميع أنحاء البلاد

كتب : د ب أ

02:36 م 07/03/2026

وقوع أضرار جسيمة في جميع أنحاء إيران

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم السبت بوقوع أضرار جسيمة في جميع أنحاء البلاد، في أعقاب غارات جوية الليلة الماضية، بما في ذلك استهداف مستشفيين في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد.

وبحسب التلفزيون الرسمي، فقد تعرض مركز الرازي الطبي في مدينة الأهواز ومستشفى الإمام علي في أنديمشك لأضرار بالغة جراء موجات الضغط الناتجة عن الانفجارات القريبة.

وذكر التلفزيون الرسمي أن مطار مهر آباد المحلي في غرب طهران، كان هدفا للهجمات. وأظهرت الصور حرائق في المطار.

وكانت الاضطرابات في مطار طهران المحلي، من بين الأسباب التي أدت إلى تأجيل جنازة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي قتل يوم السبت الماضي.

وتردد أن منشآت عسكرية في طهران وكذلك في وسط وغرب وشمال غرب إيران تعرضت للقصف أيضا الليلة الماضية.

من جانبها أعلنت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، أنها نفذت سلسلة غارات جوية مركزة استهدفت مواقع حيوية في العاصمة الإيرانية طهران، شملت مستودعا تحت الأرض مخصصا لتخزين الصواريخ الباليستية، إضافة إلى جامعة عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني.

ولم يتسن التحقق من صحة هذه التقارير من مصدر مستقل.

ويأتي هذا الهجوم استكمالاً لموجة تصعيد بدأت منذ أسبوع، شنت خلالها إسرائيل والولايات المتحدة غارات مكثفة على نطاق واسع على الأراضي الإيرانية.

وفي المقابل، لم تكتف طهران بالرد، بل وسعت نطاق استهدافاتها لتشمل، إلى جانب إسرائيل، دولا مجاورة موالية لواشنطن مثل الإمارات وقطر، حيث أفادت أنباء عن رصد عمليات إطلاق صواريخ جديدة خلال الساعات الماضية باتجاهها.

إيران وأمريكا حرب إيران الحرب على الخليج

