استقبل اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، الدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بمقر ديوان عام المحافظة، في مستهل جولته الميدانية لمتابعة أوضاع المنشآت الشبابية والرياضية والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للشباب والرياضيين.

وأكد الوزير أن المحافظة تمتلك العديد من المقومات المتميزة في قطاعي الشباب والرياضة، مما يسهم في توسيع قاعدة ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب وفق توجهات الدولة لدعم الشباب وتعزيز دور الرياضة في بناء شخصية الأجيال الجديدة.

تطوير المنشآت الرياضية ومراكز الشباب

أوضح جوهر نبيل أن الوزارة تولي اهتمامًا بتعظيم الاستفادة من الإمكانات داخل مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بالمحافظات، والعمل على تطويرها ورفع كفاءتها، بما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الشباب للمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

من جانبه، رحب المحافظ بالزيارة، مؤكدًا أن الجولة تمثل دعمًا مهمًا لقطاع الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وتعزز البرامج الشبابية وتطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية لتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة المختلفة.

جولة تفقدية لعدد من المنشآت

تشمل الجولة تفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية، مثل: مركز شباب الشيخ زايد والصالة المغطاة وحمام السباحة، ومركز شباب الإسماعيلية ومركز اكتشاف الموهوبين رياضيًا.

لقاءات مع قيادات رياضية وبرلمانية

كما تتضمن الجولة لقاء مجلس إدارة النادي الإسماعيلي والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، وزيارة نادي النخيل وبيت شباب الإسماعيلية.

كما يلتقي الوزير أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، بالإضافة إلى لقاء رئيس هيئة قناة السويس، على أن تختتم الجولة بحضور منافسات تصفيات بطولة الهوكي.