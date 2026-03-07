"كانت في الشقة لوحدها".. اعترافات صادمة للمتهم بقتل زوجته خنقًا بالمنوفية

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 168"، المقرر تنفيذه خلال الفترة من 17 إلى 19 مايو المقبل.

سيناريوهات مستقبلية للتعامل مع الأزمات

أكد المحافظ أن التدريب يهدف إلى الوقوف على مدى جاهزية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع الأزمات والكوارث عند حدوث أي طارئ.

وأشار المحافظ إلى أهمية وضع برنامج واضح لمجابهة أي أزمة، والاستفادة من خبرات وإمكانات القوات المسلحة لتقليل مضاعفات الأزمات، من خلال تنفيذ سيناريوهات عملية وتجريبية على أرض الواقع.

حماية الأرواح والممتلكات

شدد المحافظ على ضرورة ترسيخ منظومة متكاملة لإدارة الأزمات والكوارث بما يواكب التحديات الراهنة والمستقبلية، لضمان حماية أرواح المواطنين والممتلكات، وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة.

حضور قيادات تنفيذية وكافة الجهات المعنية

حضر الاجتماع الدكتورة أميرة يسن، نائب المحافظ، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام، ورؤساء الأحياء، وشركات المرافق، ومديري المديريات، وكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة، لتنسيق الجهود وضمان نجاح التدريب العملي.