"كانت في الشقة لوحدها".. اعترافات صادمة للمتهم بقتل زوجته خنقًا بالمنوفية

أصدرت محافظة أسوان بيانًا رسميًا أكدت فيه أن إنشاء كوبرى المشاة بمزلقان السيل جاء استجابة لمطالب المواطنين للحفاظ على سلامتهم، حيث تم وضع حجر الأساس للمشروع في نهاية يناير الماضي.

مطابقة للمواصفات ومعايير السلامة

أوضحت المحافظة أن المشروع يتم تنفيذه وفق أعلى معايير السلامة والأمان، بمستوى ارتفاع 6 أمتار وعرض 2.40 متر، مطابق للاشتراطات المقررة للكباري على خطوط السكك الحديدية.

كما يضم الكوبري مصعدين (أسانسير) مراعاة لكبار السن وذوي الهمم، بما يتماشى مع الهوية البصرية للمحافظة، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال 3 أشهر.

الحد من حوادث عبور المزلقانات

يأتي إنشاء الكوبري ضمن سلسلة مشاريع إنشاء كباري المشاة، منها مشروع كوبرى كيما، في إطار خطوات حاسمة للحد من الحوادث المتكررة على خطوط السكك الحديدية، وتحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين، وتيسير الحركة المرورية.

التعاون مع القطاع الخاص والمشاركة المجتمعية

يشكل المشروع نموذجًا للدور الوطني والإنساني للقطاع الخاص، من خلال إحدى الشركات السياحية الكبرى بأسوان، ويجسد مفهوم المشاركة المجتمعية الحقيقية التي تحرص الدولة على دعمها وتعزيزها.

اقرأ أيضًا:

بدء إنشاء كوبري مشاة بأسانسير أعلى مزلقان السيل بأسوان (فيديو وصور)