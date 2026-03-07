محافظ القليوبية يشرف على إزالة 7 طوابق مخالفة ببرج سكني في الخصوص (صور)

أجرى الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم السبت، جولة مفاجئة بمدينة الخصوص شملت شوارع السقيلي والأمير والبترول، ضمن جهود المحافظة للتصدي للتعديات ومخالفات البناء غير المرخصة، والتي تشكل خطورة على أرواح المواطنين وسلامة البنية التحتية.

إنذار شديد لمسؤولي المدينة

استدعى المحافظ خلال الجولة، رئيس المدينة ومسؤولي الإدارات الهندسية والتنظيم، موجهاً لهم إنذارًا شديد اللهجة بضرورة التواجد الميداني المستمر لرصد أي محاولة للبناء المخالف في مهدها.

وأكد المحافظ أن التعامل مع المخالفات سيكون فورياً وحاسماً وفقًا للقانون، ولن يتم التهاون مع أي مسؤول يثبت تقصيره أو إهماله.

تكثيف الحملات الميدانية والمرور الدوري

وجّه المحافظ بتفعيل دور إدارات المتابعة الميدانية وتكثيف الحملات والمرور على مدار الساعة بجميع شوارع المدينة لرصد أي أعمال بناء مخالفة والتعامل الفوري معها، بما يضمن وقف ظاهرة البناء العشوائي والحفاظ على التخطيط العمراني.

استمرار الجولات المفاجئة وتطبيق القانون

أكد محافظ القليوبية أن الجولات المفاجئة ستستمر بشكل دوري بمختلف مدن ومراكز المحافظة لضمان الانضباط الكامل وتطبيق القانون بكل حزم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

مشاركة القيادات التنفيذية والأمنية

رافق المحافظ خلال الجولة المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد عبد الرحمن، مساعد مدير أمن القليوبية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.