أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للقوات المسلحة الإيرانية، أنه سيمتثل لتصريحات الرئيس مسعود بزشكيان، مؤكداً على احترام مصالح وسيادة الدول المجاورة.



وقال المقر في بيان، اليوم السبت، إنه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة "تحترم مصالح وسيادة الدول المجاورة، ولم يصدر عنها حتى الآن أي اعتداء عليها".



لكن البيان حذر من أنه "في حال استمرار الأعمال الهجومية السابقة، فإن جميع القواعد العسكرية ومصالح أمريكا الإجرامية والكيان الصهيوني المزيف في البر والبحر والجو في المنطقة ستُعدّ أهدافًا رئيسية".



وأضاف البيان أن هذه الأهداف "ستتعرض لضربات قوية وساحقة من قبل القوات المسلحة المقتدرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية". كما وجه تحذيراً مباشراً بأنه "إذا شُنّ علينا هجوم من القواعد الأمريكية في المنطقة فسنردّ بردّ ساحق".



وكان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قد أعلن بوقت سابق من اليوم، أنه لن يتم بعد الآن استهداف الدول المجاورة ما لم تتعرض إيران لهجمات من أراضيها، في وقت تدخل الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران أسبوعها الثاني.