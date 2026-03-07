إعلان

مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني يصدر قرارا مهما بشأن ضرب الخليج

كتب : وكالات

02:39 م 07/03/2026

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للقوات المسلحة الإيرانية، أنه سيمتثل لتصريحات الرئيس مسعود بزشكيان، مؤكداً على احترام مصالح وسيادة الدول المجاورة.

وقال المقر في بيان، اليوم السبت، إنه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة "تحترم مصالح وسيادة الدول المجاورة، ولم يصدر عنها حتى الآن أي اعتداء عليها".

لكن البيان حذر من أنه "في حال استمرار الأعمال الهجومية السابقة، فإن جميع القواعد العسكرية ومصالح أمريكا الإجرامية والكيان الصهيوني المزيف في البر والبحر والجو في المنطقة ستُعدّ أهدافًا رئيسية".

وأضاف البيان أن هذه الأهداف "ستتعرض لضربات قوية وساحقة من قبل القوات المسلحة المقتدرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية". كما وجه تحذيراً مباشراً بأنه "إذا شُنّ علينا هجوم من القواعد الأمريكية في المنطقة فسنردّ بردّ ساحق".

وكان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قد أعلن بوقت سابق من اليوم، أنه لن يتم بعد الآن استهداف الدول المجاورة ما لم تتعرض إيران لهجمات من أراضيها، في وقت تدخل الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران أسبوعها الثاني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا حرب إيران الهجوم على الخليج مقر خاتم الأنبياء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة داخل محطة وقود بالجيزة
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة داخل محطة وقود بالجيزة
"من صغره زملكاوي".. خالد الغندور يثير الجدل بشأن لاعب الاتحاد
رياضة محلية

"من صغره زملكاوي".. خالد الغندور يثير الجدل بشأن لاعب الاتحاد
أيمن بهجت قمر يعلق على جدل الأعلى مشاهدة في دراما رمضان..ماذا قال؟
دراما و تليفزيون

أيمن بهجت قمر يعلق على جدل الأعلى مشاهدة في دراما رمضان..ماذا قال؟
كيف تحمي قلبك من الأمراض في رمضان؟.. 6 عادات يومية طبقها فورا
سفرة رمضان

كيف تحمي قلبك من الأمراض في رمضان؟.. 6 عادات يومية طبقها فورا
بذريعة الطوارئ.. واشنطن تتجاوز الكونجرس لبيع أكثر من 20 ألف قنبلة لإسرائيل
شئون عربية و دولية

بذريعة الطوارئ.. واشنطن تتجاوز الكونجرس لبيع أكثر من 20 ألف قنبلة لإسرائيل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: شبورة مائية ورياح نشطة تضرب البلاد حتى الخميس
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان