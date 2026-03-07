إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الفول والدقيق واللحوم والذهب

كتب : ميريت نادي

02:17 م 07/03/2026

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار البيض، والأسمنت، والفول، والدقيق، والزيت، واللحوم ، خلال تعاملات اليوم السبت 7-3-2026، بينما انخفضت أسعار الدواجن، بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت

ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم السبت بالأسواق

ارتفاع أسعار الفول والدقيق والزيت واللحوم اليوم بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت

