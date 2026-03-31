أقامت محافظة جنوب سيناء احتفالية فنية كبرى بمدينة طابا، مساء اليوم الثلاثاء، احتفالا بالذكرى ال 37 لعودة طابا إلى السيادة المصرية عقب معركة دبلوماسية قانونية استمرت لسنوات.

وشهد الحفل اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء محمد عناني، مدير أمن جنوب سيناء، وقائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، ورموز رجال الدين الإسلامي والمسيحي بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية الأمنية، ومشايخ القبائل البدوية.

فقرات الحفل

وتضمنت الاحتفالية فقرات فنية استعراضية غنائية وطنية، وفقرات تعكس الطابع السيناوي، وأعقبها فيلم تسجيلي عن رحلة المعركة الدبلوماسية التي خاضتها مصر لاستعادة هذا الجزء الهام والاستراتيجي، والذي يعد بوابة مصر الشرقية، إضافة إلى فيلم وثائقي عن تطوير مدينة طابا.

كما تضمن الحفل فقرة غنائية للفنان محمد عبد المنعم، منها " الرجال وقت الشدة، مصر يعني ناس جدعان،، وغيرها من الأغاني الوطنية"، وسط تفاعل الجمهور.

وقال المحافظ في كلمته، إن هذه الاحتفالية تعبر عن مدى فخر كل مصري بعودة هذا الجزء الغالي والعزيز، ويؤكد أن المصريين لن يفرطوا في حبة رمل واحدة، وأن المصريين بكافة طوائفهم على قلب رجل واحد، وخلق قيادته السياسية.

وقدم محافظ جنوب سيناء، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادات ورجال القوات المسلحة المصرية الباسلة، التي لعبت دورا هاما على مر العصور للحفاظ على سيادة الدولة، وكرامة أبنائها.

أهمية مدينة طابا

وأشار إلى أن مدينة طابا ليست مجرد منطقة لا تتخطى مساحتها كيلو متر فقط، لكنها تعد منطقة ذات أهمية استراتيجية، ومنفذ يربط مصر بالدول العربية الأشقاء، إضافة إلى كونها تتمتع بمقومات سياحية طبيعية فريدة ليس لها مثيل في العالم، لذا فهي تعد قبلة للساحة العالمية.