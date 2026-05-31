أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها تلقت بلاغا من محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا أفاد بأن طائرة مسيرة أصابت مبنى التوربينات في الموقع، مما تسبب في إحداث ثقب في جداره.

قالت الوكالة، في بيان نشرته عبر حسابها على موقع إكس: "تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية من قبل محطة زابوريجيا النووية بأن طائرة مسيرة ضربت مبنى التوربينات في الموقع، مما تسبب على ما يُعتقد في ثقب في جداره".

وبحسب البيان، عبر المدير العام للوكالة الدولية اللطاقة الذرية رفائيل جروسي عن قلقه الشديد حيال الحادث المبلغ عنه الذي يُعرض للخطر كلا من السبعة أعمدة الأساسية لضمان السلامة النووية خلال النزاع، بالإضافة إلى المبادئ الخمسة الملموسة لحماية محطة زابوريجيا، والتي تنص بوضوح على أنه لا يجب أن يكون هناك هجوم من أي نوع من أو ضد المحطة.

وأضاف جرسي أن الهجوم على المواقع النووية يشبه اللعب بالنار.

وأوضحت الوكالة أن فريقها في محطة زابوريجيا طلب الإذن الوصول لفحص مبنى التوربينات المتضرر مباشرة، مؤكدة أن هذا سيكون أول هجوم لطائرة مشيرة طيار داخل محيط موقع محطة زابوريجيا منذ أبريل 2024.

وستقوم الوكالة بتحديث هذه المعلومات مع تقرير فريق الوكالة عن التفاصيل الإضافية بعد الحصول على الوصول المطلوب إلى موقع الحادث.

كانت شركة روس آتوم الروسية للطاقة، قد قالت، أمس السبت، إن طائرة مسيّرة أوكرانية استهدفت محطة زابوريجيا النووية الخاضعة لسيطرة روسيا، وهي الأكبر في أوروبا، دون أن تتسبب في أضرار للمعدات الرئيسية، لكنها أحدثت ثقبًا في جدار إحدى غرف الآلات.

وقال رئيس الشركة، أليكسي ليخاتشيف، في بيان: "استهدفت طائرة مسيّرة ملغومة أوكرانية بعد ظهر اليوم مبنى الآلات في الوحدة السادسة، ما أدى إلى انفجار لاحق".

وأضاف أن الانفجار "لم يلحق أضرارًا بالمعدات الرئيسية، لكنه أحدث ثقبًا في جدار قاعة الآلات".

ولم تصدر أوكرانيا تعليقًا بعد، فيما وصف ليخاتشيف الهجوم بأنه "متعمد".

وقال ليخاتشيف: "نقترب خطوة أخرى من واقعة قد تؤثر على الأرجح حتى على من يعيشون بعيدًا عن حدود روسيا وأوكرانيا، ويعتقدون أنهم في مأمن تام"، وفقا للغد.