علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على اللقاء الذي جمع عمدة شيكاغو براندون جونسون بالبابا ليو الرابع عشر في الفاتيكان.

قال ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال": "يجب أن يشرح أحدهم للبابا أن رئيس بلدية شيكاغو عديم الفائدة، وأنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا".

ونشر الرئيس الأمريكي لقطة شاشة تضمنت صور اللقاء الذي جمع عمدة شيكاغو والبابا.

وخلال اللقاء، وصف عمدة شيكاغو براندون جونسون، البابا ليو الرابع عشر أنه حليف عالمي قوي في قضايا العدالة الاجتماعية والهجرة والتعويضات، قائلا: "إن جذورهم وأولوياتهم المشتركة يمكن أن تساعد في تعزيز الجهود المبذولة لحماية المجتمعات الضعيفة".

وقال في تصريحات: "بصفتي عمدة شيكاغو، نشعر بسعادة وفخر كبيرين به"، مضيفا أنه من المريح معرفة أن شخصا من مدينة شيكاغو يستطيع التحدث عن العدالة والدفاع عن الأكثر ضعفا بيننا.

وسافر جونسون وهو ديمقراطي تقدمي ويقود ثالث أكبر مدينة في الولايات المتحدة، إلى روما برفقة وفد يضم نحو 50 مسؤولا محليا، ما أثار اهتماما إعلاميا واسعا.

وجونسون من أبرز منتقدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ قد أشاد بليو لمعارضته الحرب على إيران وسياسات إدارة ترامب المتعلقة بالهجرة.

وصرح جونسون، أنه استغل الاجتماع لشكر البابا على شجاعته وقوته، وخاصة موقفه الأخلاقي، واصفا اللقاء بأنه تقارب بين القيادة المدنية والسلطة الأخلاقية.

ونشر عمدة شيكاغو مجموعة من الصور على منصة "إكس" تضمنت صورا من اللقاء مع البابا، وعلق عليها قائلا: "لقد كان شرفا لي أن أقضي بعض الوقت مع إنسان عظيم قداسة البابا ليو الرابع عشر".

أضاف في تدوينة ثانية: "كان انضمامي إلى مجتمعنا الديني في شيكاغو وإلى قداسة البابا ليو الرابع عشر في صلاة متعددة الأديان في الفاتيكان، من أكثر التجارب إلهاما وتواضعا في حياتي".

وتصاعد الخلاف بين ترامب والبابا ليو الرابع عشر بعد أن انتقد الأخير الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث هاجمه ترامب مباشرة على منصة "تروث سوشيال" ووصفه بأنه "ضعيف في الجريمة وفظيع في السياسة الخارجية"، وحثه على التركيز على دوره الديني بدلا من الخوض في السياسة، وفقا لروسيا اليوم.