كشفت جامعة عين شمس تفاصيل انعقاد وتوصيات المؤتمر العلمي السنوي الخامس للأمراض الروماتيزمية والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، مساء أمس الأول، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وذلك تحت رعاية الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

كما شهدت فعاليات الافتتاح حضور الدكتور طارق يوسف، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وأستاذ الجهاز الهضمي والكبد، الدكتور طارق ماجد السقطي، رئيس أقسام الباطنة العامة وأستاذ الجهاز الهضمي والكبد، الدكتور حسين السيد حسين، مدير مستشفى عين شمس الجامعي وأستاذ أمراض الكلى، و بمشاركة نخبة من أساتذة وخبراء الأمراض الروماتيزمية والمناعة من مختلف الجامعات والمؤسسات الطبية.

وتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات العلمية المتخصصة التي ناقشت أحدث أساليب التشخيص والعلاج في مجال الأمراض الروماتيزمية والمناعية، ومنها الروماتويد، والالتهاب المفصلي الصدفي، والزئبة الحمراء الجهازية، وذلك في إطار تكامل علمي بين تخصصات متعددة، شملت الأشعة التشخيصية، وجراحة الأوعية الدموية، والجهاز الهضمي والكبد، والأمراض الجلدية، والأمراض الصدرية، بما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية والبحث العلمي.

ترأس المؤتمر الدكتورة داليا فايز، وشارك في تنظيمه الدكتورة حنان فاروق سكرتير المؤتمر، الدكتورة ميرفت أبو جبل نائب رئيس المؤتمر كما ترأس اللجنة التنظيمية الدكتورة سماح البكري واللجنة العلمية الدكتورة أمينة بدر الدين.

وشملت توصيات المؤتمر التالي:

1- أمراض الروماتيزم والمناعة تُعد من الأمراض الجهازية متعددة التأثيرات، الأمر الذي يستلزم تكامل التعاون بين مختلف التخصصات الطبية، ومنها أمراض القلب، وأمراض النساء، والصدرية، والعيون، والجهاز الهضمي، وطب الأطفال، وذلك للوصول إلى أفضل سبل التشخيص والعلاج.

2- العديد من الحالات المرضية قد تتطلب تدخل أكثر من تخصص طبي في الوقت ذاته، بما يضمن سرعة ودقة التشخيص ووضع الخطة العلاجية المثلى للمرضى.

3- تناولت إحدى الجلسات العلمية الالتهابات المناعية التي تصيب العضلات والجلد، بمشاركة نخبة من أساتذة أمراض الدم، والمخ والأعصاب،والروماتيزم، والأمراض الجلدية، بما يعكس أهمية العمل الجماعي والتنسيق بين التخصصات المختلفة في التعامل مع الأمراض المناعية المعقدة.

4- ناقشت جلسة حول أمراض الصدر والتليف الرئوي المرتبط بالأمراض المناعية، أحدث أساليب التشخيص والعلاج، وأكدت أهمية التكامل بين التخصصات المختلفة للتعامل مع المضاعفات المصاحبة للأمراض المناعية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى.

وشهد المؤتمر عددًا من الجلسات العلمية المشتركة التي جسّدت مفهوم التكامل بين التخصصات، من بينها جلسة متخصصة حول تشخيص وعلاج الالتهاب المناعي بالأوعية الدموية، بمشاركة أساتذة الأشعة والروماتيزم وجراحة الأوعية الدموية.

