إعلان

وزيرة البيئة: زراعة 9460 شجرة لتحسين جودة الهواء في الإسكندرية- صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

12:50 م 31/03/2026
    وزيرة البيئة تتفقد مبادرة 100 مليون شجرة بالإسكندرية (4)
    وزيرة البيئة تتفقد مبادرة 100 مليون شجرة بالإسكندرية (2)
    وزيرة البيئة تتفقد مبادرة 100 مليون شجرة بالإسكندرية (5)
    وزيرة البيئة تتفقد مبادرة 100 مليون شجرة بالإسكندرية (6)
    وزيرة البيئة تتفقد مبادرة 100 مليون شجرة بالإسكندرية (3)
    وزيرة البيئة تتفقد مبادرة 100 مليون شجرة بالإسكندرية (8)
    وزيرة البيئة تتفقد مبادرة 100 مليون شجرة بالإسكندرية (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة المساحات الخضراء ورفع كفاءة المشهد الحضاري في مختلف محافظات الجمهورية، لتحسين جودة الهواء وتقليل التأثيرات البيئية، بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية، اليوم الثلاثاء، لمتابعة أعمال زراعة الجزيرة الوسطى بشارع مصطفى كامل بالإسكندرية، وذلك ضمن انطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية.

زراعة 269 ألف شجرة في الإسكندرية

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن المرحلة الرابعة للمبادرة الرئاسية تتضمن زراعة حوالى 9460 شجرة متنوعة بالإسكندرية، ليصل إجمالي ما تم توريده للمحافظة إلى 269460 شجرة خلال المراحل الأولى والثانية والثالثة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بأهمية مرحلة الإدارة المستدامة للأصول الخضراء، من خلال استكمال أعمال الحصر والتكويد الدقيق للأشجار التي يتم زراعتها ضمن المبادرة، بما يضمن إحكام منظومة المتابعة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة.

أشجار تتوافق مع الهوية البصرية

ومن جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أنه جرى التنسيق مع وزارة البيئة والزراعة والتنمية المحلية لاختيار أنواع الأشجار بما يتوافق مع الهوية البصرية للمحافظة، حيث تشمل الأصناف المزروعة أشجار الجاكراندا، والبوانسيانا، والماهوجني، والتيكوما، بما يسهم في إضفاء طابع جمالي مميز ومتناسق على المحاور والطرق الرئيسية.

شارك في الجولة كل من الدكتورة أميرة يسن، نائب المحافظ ، اللواء أحمد حبيب، السكرتير العام للمحافظة ، ومحمد صلاح، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من قيادات الجهاز المركزي للتعمير.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

