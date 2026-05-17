استكمال محاكمة 56 متهمًا في "خلية التجمع" أمام جنا

تواصل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، استكمال محاكمة 56 متهمًا في القضية رقم 12629 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية التجمع".

الانضمام وتمويل الإرهاب في قضية خلية التجمع

وجهت النيابة العامة للمتهم الأول وآخرين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كما وجهت لباقي المتهمين تهم الانضمام إلى الجماعة مع العلم بأغراضها، فيما وُجهت لبعضهم تهم ارتكاب جرائم من جرائم تمويل الإرهاب.