كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل، عن وجود فروق قانونية واضحة بين الاستقالة والفصل والانقطاع عن العمل، مؤكدًا أن كل حالة لها ضوابط وإجراءات مختلفة ينظمها قانون العمل الجديد، كما يترتب عليها آثار قانونية تتعلق بحقوق العامل ومستحقاته المالية والتأمينية.

مصدر بوزارة العمل: "الاستقالة حق قانوني للعامل"

أوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن الاستقالة تُعد حقًا أصيلًا للعامل، ويحق له التقدم بها في أي وقت طالما تم ذلك بشكل رسمي ووفق الإجراءات القانونية المعمول بها داخل جهة العمل.

وأضاف أن قانون العمل الجديد ألزم بأن تكون الاستقالة مكتوبة وواضحة وصادرة بإرادة حرة دون أي ضغوط أو إكراه، مع منح العامل الحق في العدول عنها خلال المدة القانونية المحددة إذا ثبت تعرضه لضغط أو إجبار.

"الفصل" لا يتم إلا وفق أسباب قانونية

أشار المصدر إلى أن فصل العامل لا يجوز أن يتم بشكل تعسفي أو دون مبرر قانوني، موضحًا أن القانون حدد حالات معينة يجوز فيها الفصل، مثل ارتكاب مخالفات جسيمة أو الإضرار بمكان العمل أو التغيب لفترات محددة دون مبرر.

وأكد أن قرار الفصل في كثير من الحالات يستلزم الرجوع إلى المحكمة العمالية المختصة أو اتباع الإجراءات التأديبية المنصوص عليها قانونًا، حفاظًا على حقوق الطرفين.

وزارة العمل: "الانقطاع عن العمل" يختلف عن الاستقالة

أوضح المصدر أن الانقطاع عن العمل لا يُعتبر استقالة تلقائية، وإنما يُقصد به تغيب العامل عن العمل لفترات متصلة أو متقطعة دون إذن أو مبرر مشروع.

وأضاف أن قانون العمل نظم حالات الانقطاع وحدد مددًا معينة يحق بعدها لصاحب العمل اتخاذ الإجراءات القانونية، بعد توجيه إنذارات رسمية للعامل وفق الضوابط المحددة.

"حقوق العامل" تختلف حسب طبيعة إنهاء العلاقة

أكد المصدر أن حقوق العامل المالية والتأمينية تختلف باختلاف سبب انتهاء علاقة العمل، موضحًا أن العامل المستقيل قد يحصل على مستحقاته وفق مدة خدمته، بينما تختلف الإجراءات في حالات الفصل أو الانقطاع عن العمل.

وأشار إلى أن بعض حالات الفصل التعسفي قد تمنح العامل الحق في التعويض حال ثبوت مخالفة جهة العمل للقانون، في حين قد يترتب على الانقطاع دون مبرر آثار قانونية تخص إنهاء الخدمة.

وزارة العمل: "ضرورة معرفة الحقوق والواجبات"

شدد المصدر بوزارة العمل على أهمية معرفة العامل وصاحب العمل بحقوقهما وواجباتهما وفق قانون العمل الجديد، لتجنب النزاعات والخلافات داخل بيئة العمل، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على نشر التوعية القانونية بين العاملين بمختلف القطاعات.